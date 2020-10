Los signos del zodiaco que son un desastre en el amor

Algunos signos del zodiaco pueden atraer situaciones complejas y confusiones en el amor que no siempre terminan bien. Para ellos iniciar una relación resulta un completo estrés y por ello, a veces se alejan de este tema, pues no se consideran exitosos en las relaciones de pareja. Para que esto no te siga sucediendo, mira quiénes forman parte de este grupo y atiende las recomendaciones.

Signos del zodiaco que son un desastre en el amor

Géminis

Puede que Géminis no tenga una postura conflictiva e intensamente apasionada, pero tomar decisiones en materia amorosa le resulta muy difícil. Al posponer esto para profundizar la relación y aclarar las cosas, puede terminar perdiendo oportunidades y también romper corazones.

Cáncer

El cáncer puede ser muy intenso al enamorarse, creando un vínculo con el otro que rápidamente se convierte en una experiencia relevante y motiva altas expectativas. La posibilidad de que se apegue al principio es grande y, cuando esto no sea recíproco, este signo seguramente sufrirá y tratará de aclararlo todo ahora, en lugar de dar tiempo.

Escorpio

La atracción y la química sexual es muy importante para este signo, pero también es emocionalmente profunda. La posibilidad del Escorpio de entablar relaciones y triángulos complejos es grande, porque vivirá sus experiencias con intensidad y pasión, pero eso no siempre implica decidirse por una sola persona.

Sagitario

El Sagitario es intenso y valiente, pudiendo afrontar intensos cambios para vivir un romance y lanzarse a la relación sin pensarlo dos veces. Así como dejas que toda esa pasión te mueva, también cambias de camino cuando las cosas comienzan a enfriarse o tus metas en tu vida amorosa se convierten en algo bastante diferente de lo que tu pareja puede lograr, lo que sucede con más frecuencia de lo que crees.

Piscis

Los Piscis aman a la antigua y este sentimiento puede abrir un mundo de muchas ilusiones dentro de ellos. Quiere que todo sea perfecto, pero puede ser engañado o engañado, porque ve la perfección en los socios que no siempre tienen buenas intenciones. Cuando la realidad resulta ser muy diferente a lo que él imaginó, tiende a ocultar sus decepciones, tratando de perdonar y “salvar” al otro, lo que puede ser muy doloroso.

