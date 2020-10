Mira estos cortes de cabello en capas cortas que están en tendencia para lo que resta del 2020

View this post on Instagram

O corte de cabelo Shag ou Shaggy Hair que foi febre nos anos 70, 80 e até 90 ( nos casos das mais apagadas) voltou com tudo, e está cotado como o mais novo queridinho das influencers e It girls! O corte consiste em camadas e pontas desconexas, que confere um visual um pouco desgrenhado e rock star. Quem aposta nesta nova tendência?✨✨✨