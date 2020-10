Estos son los signos del zodiaco que pueden retomar el contacto con su ex pero sin la intención de tener una relación

Durante lo que queda del mes de octubre, algunos signos del zodiaco pueden ver de regreso a un amor del pasado, pero sin intenciones reales de reanudar la relación, pues ellos tienen claro que no hay vuelta atrás, porque su norte está claro: mirar hacía adelante y seguir con pie firme en lo sentimental. Por eso, descubre quiénes forman parte de este grupo.

Signos del zodiaco que pueden retomar el contacto con su ex pero sin la intención de tener una relación

Tauro

Una persona puede intentar involucrarse nuevamente, incluso si es como amigo. Este es el momento de abrirse a las conversaciones, pero de evitar las discusiones. En el fondo, esta persona puede intentar este enfoque motivada por la nostalgia o la necesidad, sin creer realmente que el sentimiento pueda reconstruirse. Evite tomar medidas apresuradas, especialmente si usted y el otro están en una relación.

Cáncer

Es posible que un ex haya vuelto a ponerse en contacto recientemente, pero aún no es lo suficientemente maduro para tomar algo más en serio. Es necesario aceptar que no existe ningún tipo de vínculo que te impida seguir adelante, con autoestima y abierto a lo nuevo. En cualquier caso, los diálogos francos que pueden profundizar la comprensión pueden ayudarlo si se mantiene el perfil “desapegado”.

Libra

El afecto y el deseo pueden motivar a un ex a comunicarse nuevamente, pero no al amor. En este momento, involucrarse en triángulos amorosos puede traer muchos problemas. El egoísmo, la indecisión y las migajas de atención están alerta sobre su relación con alguien. Recuerda actuar con responsabilidad y autocuidado.

