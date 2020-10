Mira cómo hacer el maquillaje de Catrina para Halloween y el Día de Muertos

View this post on Instagram

🧡💀🖤CATRINA🧡💀🖤 ___________________________________ chicos esta fue mi propuesta para el concurso de @ennovi_cosmetics e @ivslashes, el cual no pase a la siguiente ronda🥺💔 pero bueno este es el tipo de arte que yo hago me llena y me gusta🖤 . . Productos Acuacolores @colibrix.bodypaint Pestañas @ivslashes Cod coco06 10 % (productos disponibles en @bellezacosmetics.mx cód cocormz 15% Sombras @karabeautyofficial Glitter verde @bissucosmeticsmx Corrector @amorusmx Base @beautycreations.cosmetics) Blendingsponge @saramaldonadocosmetics Brochas @baussebeautymx Labial @marykaydemexico . #catrina #makeupcatrina #catrinalook #catrina2020 #hallowenmakeup #diademuertos #makeup #makeupartist #mua #cutcrease #gilttermakeup #eyelook