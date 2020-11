Hidrata tu cuerpo y cuida tu salud con este refrescante té de limón

View this post on Instagram

🍋Té de limón Es rico en antioxidantes, y en vitamina C. Es una bebida económica y fácil de preparar. Estas sustancias ayudan a disminuir los niveles de colesterol , protegen contra la acción oxidativa de los radicales libre, los responsables del envejecimiento celular. El té de limón es un eficaz digestivo y depurativo. Gracias al ácido de los limones ayuda a realizar una buena digestión. Además también ayuda al hígado y los riñones en su trabajo depurativo. Los limones nos ayudan a mantener un nivel de alcalinidad en sangre. Cuando nuestro nivel en sangre es alcalino es más fácil perder peso que cuando estos niveles están altos en acidez. Las abuelas usaban infusiones de limón con miel usando té, manzanilla o cualquier otra hierba en caso de catarros o gripes. 🤔¿Cómo hacer té de limón? -Coloca agua a hervir -Sirvela en una taza -Agrega 1 o 2 rodajas de limón deshidratado Adicional puedes agregar alguna hierba de tu gusto, manzanilla, malojillo, hierba buena, etc.. Y puedes endulzar con azúcar, miel o algún edulcorante, al gusto. – – – #TeDeLimon #Limon #Te #RecetasGONDI #FrutasDeshidratadas #AlimentosSaludables #Fitness