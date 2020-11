Estos son los signos del zodiaco que provocan constantes decepciones en el amor

Algunos signos del zodiaco no siempre defraudan en el amor, pero cuando van por ese camino acaban haciéndolo de manera notable, provocando decepciones difíciles de olvidar. Ellos no suelen medir las consecuencias de sus actos, por lo que siempre es necesario ir con cautela para no sentirse lastimados.

Signos del zodiaco que provocan constantes decepciones en el amor

Géminis

El Géminis puede ser entusiasta y guardar sus mejores palabras para la conquista. Utilizará todo lo que tiene en común para crear algo íntimo y divertido, pero también hará muchas promesas que nunca se cumplirán. Sus emociones también son de difícil acceso y no reflexionará sobre la facilidad con la que su indecisión puede herir los sentimientos de los demás.

Escorpio

El Escorpio puede atraer y luego ir a problemas más profundos en las relaciones, lo que muchos no suelen hacer por miedo. Mantiene una conexión íntima y enriquecedora que parece mostrar el mayor tipo de sinceridad y dedicación. Sin embargo, su intensidad emocional también puede hacer que cambie drásticamente y actúe impulsivamente con poca consideración, mostrando un carácter manipulador que estaba oculto

Capricornio

Los capricornianos pueden parecer muy estables y fieles a hacer las cosas bien. Así que cuando decepcionas puedes tomarlo por sorpresa y actuar con mucha frialdad, poniendo en un segundo plano los sentimientos de otras personas sin remordimientos. Algunos parecen olvidar sus propias palabras y actuar como si fueran alguien completamente diferente de lo que mostraban antes.

Sagitario

Los sagitario pueden transmitir mucha intensidad en la forma en que se relacionan, mostrando y descubriendo nuevos mundos con su pareja en un ambiente encantador. Como buen signo de Fuego, su llama arde rápidamente y puede tener problemas para buscar estabilidad o para cambiar completamente de opinión, prioridades y forma de estar con la persona. Todo esto puede provocar ilusiones difíciles de superar.

