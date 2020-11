Mira cuáles son los signos del zodiaco que cambian cuando se sienten celosos

Algunos signos del zodiaco suelen cambiar cuando se sienten celosos, actuando de manera muy diferente y mostrando un lado poco conocido que interiorizan con la finalidad de herir a quienes los traicionaron en algún momento o circunstancia. Es por ello que debes estar atento (a) a quienes forman parte de este grupo que suele ser muy hiriente con sus acciones.

Estos son los signos del zodiaco sensibles que pueden convertirse en personas duras si los lastiman Mira si formas parte de este grupo.

Signos del zodiaco que cambian cuando se sienten celosos

Aries

Al ariano no le gusta estar celoso, ya que a veces no se reconoce ante este problema. La inseguridad le provoca irritación y tiende a volverse aún más conflictivo, pudiendo volverse posesivo y cambiar totalmente sus actitudes. La defensiva no es un lugar para él y su malestar quedará claro.

Cáncer

El Cáncer está acostumbrado a lidiar con emociones fuertes, pero tiende a sentirlo todo aún más intensamente cuando los celos lo afectan. Puede convertirse en alguien difícil de tratar, especialmente cuando decide no revelar lo que siente, mostrando su decepción en forma de drama y enfrentamientos que pueden desencadenarse de la noche a la mañana.

Leo

El Leo puede perder gran parte de su seguridad y mostrar su lado más duro cuando se siente celoso. No se sentirá culpable en absoluto si actúa con rudeza y puede intentar manipular la situación para que todo se resuelva a su favor sin ponerse en el lugar del otro.

Sagitario

Este es un sentimiento extraño y difícil para Sagitario, que no está acostumbrado a sentirlo. Cuando estás celoso este signo puede ser bastante vengativo e intentará molestar al otro para que él también se vea afectado por este sentimiento incómodo. Él echará toda la culpa a su pareja y puede intentar castigarlo dándole cambio.

