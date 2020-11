¡Rápida y saludable! Así se prepara el agua de chia para obtener sus beneficios

Aquí te mostramos cómo preparar el agua de chia, una bebida saludable, refrescante y que te aportará múltiples nutrientes a tu salud. Y es que esta semilla posee un alto porcentaje de vitaminas, minerales, antioxidantes, así como fibra que resultan ideales para mantenerte saludable.

También destaca por ser muy natural y efectiva si se desea depurar el organismo, así como regular las funciones del sistema digestivo. Por eso, toma nota del paso a paso y disfruta de esta rica preparación.

¿Cómo se prepara el agua de chia?

La semillas de chia son unos de los ingredientes naturales más potentes y saludables que existen, ellas son capaces de ayudar a bajar de peso de forma saludable y sin restricciones en la dieta, siempre y cuando ésta sea acorde a las necesidades del organismo y no esté repleta de grasas ni azúcares en excesos. También permiten cuidar o proteger la salud del corazón, así como de ser unas aliadas en el fortalecimiento de los huesos. Así que no hay excusas para no prepararla en casa.

Necesitarás: 30 gramos de semillas de chia, el jugo de dos limones, 1 litro de agua, 3 cucharadas del edulcorante de preferencia.

Lo primero que debes hacer es: Remojar las semillas de chia en un recipiente con agua. Aparte en otro envase incorpora otro poco de agua y mezcla con el zumo de los limones para luego añadir el edulcorante que elegiste para endulzar esta bebida. Por último añade las semillas ya remojadas durante una hora en la preparación del agua, limón y edulcorante, remueve bien hasta que se incorporen todos los ingredientes, deja reposar por 10 minutos y sirve o lleva a la nevera para que tome una temperatura fría o más agradable y fresca para el paladar.

