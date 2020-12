Prepara este rico helado de aguacate y disfruta de sus múltiples beneficios

Por si dudabas de la versatilidad de esta fruta, aquí te decimos cómo puedes preparar un rico helado de aguacate con el que además de sorprender a tu paladar con sus sabores descubrirás los múltiples beneficios de este postre para tu salud. Así que toma nota del paso a paso y no dudes en compartirlo con tus seres queridos quienes sin duda, lo disfrutarán.

Así se prepara el helado de aguacate

Esta receta además de resultar deliciosa y fácil de realizar en casa, aportará innumerables beneficios para tu salud. Y es que el aguacate contiene una gran cantidad de propiedades indispensables para la salud de tu organismo. Un ejemplo de ello, es que posee un alto porcentaje de vitamina K, C, E, potasio, entre otras que te permitirán mejorar tus condiciones física por dentro y por fuera. Por ello, no dudes incorporar este ingrediente natural no solo en esta preparación, sino también en smoothies, purés o ensaladas.

Para hacerlo necesitarás: 1 aguacate maduro, Leche condensada al gusto, Crema de coco al gusto, esencia de vainilla y leche en la misma proporción de la leche condensada.

Lo primero que debes hacer es: Colocar en un recipiente la pulpa del aguacate y mezcla bien con la leche condensada. Luego incorpora la crema de coco y unas gotas de esencia de vainilla y el resto de los ingredientes que luego debes procesar en la licuadora. Lleva al congelador y refrigera durante 3 horas o guarda de la noche para el día y sirve.

Aquí otra manera de prepararlo:

