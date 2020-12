Navidad 2020: ¿puedo salir de vacaciones en plena pandemia de Covid-19?

2020 está siendo un año muy complicado para toda la humanidad, por lo que todos anhelamos un descanso.

Al tener las vacaciones decembrinas de Navidad 2020 en puerta, muchos querrán viajar, descansar o ver a sus seres queridos.

La necesidad de alejarse y recargarse de energía renovada probablemente es más necesaria ahora que nunca, pero ¿es seguro viajar durante la pandemia de COVID-19 en la Navidad 2020?

Los especialistas del Hospital Houston Methodist basados en los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) continúan recomendando quedarse en casa, ya que viajar esta Navidad 2020 aumenta el riesgo de contraer y propagar COVID-19.

Pero, es posible que todavía sientas que necesitas simplemente alejarte. Si estás dispuesto a hacer un viaje esta Navidad 2020, aquí hay cuatro cosas que debe considerar al planear unas vacaciones durante la pandemia de COVID-19 para disminuir el riesgo de infección:

Antes de decidirte por un destino para tus vacaciones de Navidad 2020, hazte las siguientes preguntas:

• ¿Se está propagando ampliamente el virus donde vivo?

• ¿Se está propagando ampliamente el virus a donde quiero ir?

Puedes usar el rastreador de datos COVID-19 de los CDC para ver la cantidad de casos y la tasa de infección de un lugar a otro, así como el total de casos y muertes.

Si vives en un área donde el virus se está propagando, considera la posibilidad de ser más cauteloso en las semanas previas a tus vacaciones de la Navidad 2020. Esto puede ayudar a reducir tus probabilidades de enfermar y propagar COVID-19 inadvertidamente durante tu viaje. Incluso podrías considerar posponer tu viaje hasta que los casos disminuyan en tu lugar de origen.

¿Qué harás mientras estés allí?

Donde quiera que elijas ir para tus vacaciones Navidad 2020, querrás asegurarte de evitar las multitudes y mantener una sana distancia lo más posible.

Por ejemplo, el distanciamiento social es mucho más difícil en una ciudad llena de aceras y restaurantes concurridos que en una con una expansión geográfica significativa, donde puede conducir fácilmente de un lugar a otro.

Dada la necesidad de distanciamiento social, 2020 puede convertirse en el año del road trip.

En comparación con sentarse cerca de un grupo de extraños en un avión, conducir definitivamente parece una forma más segura de viajar durante una pandemia. Pero un viaje por carretera no es completamente seguro, por lo que deberás asegurarte de tomar precauciones adicionales al detenerte en las estaciones de servicio y las paradas de descanso.

Si decides viajar en avión en la Navidad 2020, considera lo siguiente para hacer tu viaje menos riesgoso:

Toma decisiones inteligentes al reservar.

La reducción del riesgo comienza con las decisiones que tomas al reservar tu vuelo, como evitar escalas y conexiones, elegir un destino con un vuelo relativamente corto y optar por un asiento junto a la ventana.

Usa tu cubrebocas desde tu llegada al aeropuerto, hasta el término de tu vuelo.

Mantén tus manos limpias, llevando contigo un desinfectante a base de alcohol. Como siempre, lávate bien las manos después de usar el baño. Intenta no consumir alimentos en restaurantes dentro del aeropuerto.

