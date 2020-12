¿Eres uno de ellos? Estos son los signos del zodiaco que tienden a caer en mentiras de otros

Algunos signos del zodiaco tienden a caer en las mentiras de otras personas. Ellos suelen ser nobles, ingenuos y no medir o percibir la maldad o doble cara de terceros, por eso suelen caer en falsedades de las que luego se arrepienten y no saben cómo sanar.

Signos del zodiaco que tienden a caer en mentiras de otros

Aries

El ariano tiene prisa y tiende a apresurarse, sin analizar algunas cosas de manera más analítica. Esto puede hacer que se deje llevar y entusiasmar incluso antes de verificar la verdad detrás de las palabras o acciones. Aún así, la honestidad es muy importante para este signo y no se dejará engañar dos veces.

Sagitario

Por mucho que Sagitario sea inteligente y esté atento a otras personas, es idealista y se deja deslumbrar con cierta facilidad. Este signo puede descubrir que no todo lo que brilla es oro de una forma muy complicada y no siempre sale de círculos viciosos de mentiras, sobre todo en las relaciones.

Acuario

El Acuario no fuerza la intimidad y no se conecta fácilmente emocionalmente. Esto puede llevarlo a caer en mentiras por no reconocer las señales de advertencia que el otro muestra o inconsistencias. Este signo siempre está ocupado y puede carecer de conexiones, sin conocer a los demás más profundamente.

Piscis

Por mucho que esté atento a sus sentimientos, este signo puede perderse en su propia imaginación y cerrar los ojos ante alertas importantes de que alguien no está siendo sincero. Suele dar segundas oportunidades y no siempre confía en su propia intuición, algo que le ayudaría mucho a definir qué es real y qué es ilusión.

