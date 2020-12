Estos son los diseños de uñas para recibir el Año Nuevo con estilo

Lucir unas impecables uñas para el Año Nuevo 2021 es, sin duda una, de las actividades que debes realizar para recibir otra etapa de tu vida con mucho estilo y glamour. Por eso, aquí te mostramos 3 tendencias que no pueden pasar desapercibidas ya que están repletas de mucho brillo. Además resultan ideales para combinar con tus outfits de fiesta y celebración propias de estas fechas.

Uñas Año Nuevo 2021: Diseños para celebrar estas fiestas

El complemento ideal de un buen look lo complementan muy bien una manicura impecable. Por eso, aquí te presentamos los diseños que están marcando tendencia y no puedes dejar de lucir en este fin de año:

Con líneas

Elegantes, impecables y muy chic. Así luce este estilo que puedes combinar con un atuendo muy casual, fresco y al mismo tiempo minimalista. Decorar las uñas con este tipo de "adorno" resultará muy vanguardista, pues define muy bien la femineidad de tus manos.

Con brillos

Si se trata de una celebración, no puede faltar el destello y todo lo que refleje luz. Por eso, este tipo de diseños es muy atractivo para las más fiesteras, alegres y que deseen combinar su atuendo con este tipo de detalles. Las uñas se robarán todo el protagonismo siempre y cuando se creen combinaciones acordes al traje que se lucirá. Puedes elegir una sola en la que descargarás toda la escarcha.

Con flores

Este estampado siempre resultará glamoroso. Además es sinónimo de belleza, frescura y pureza. De ahí que es un diseño que no pasa de moda y siempre irá muy bien con cualquier look. No dudes en combinar este estilo con tonos pasteles o mates. Son la combinación perfecta de vanguardismo.

