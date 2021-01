El trabajo de un psicoanalista mexicano gana el premio Sigourney 2020

Sigourney Trust rinde homenaje anualmente a trabajos sobresalientes que propicien avances en el psicoanálisis y en el pensamiento psicoanalítico. Después de recibir una cantidad récord de postulaciones provenientes de 13& países para el premio independiente, los jueces seleccionaron cuatro cuyo trabajo es galardonado con el premio Sigourney& 2020: de izquierda a derecha, Patricia Gherovici, Ph.D. (Estados Unidos), Anton Oscar Kris, M.D. (Estados Unidos), Helí Rafael Morales Ascencio, Ph.D. (México) y la Asociación Psicoanalítica de Sudáfrica (Sudáfrica). Visite sigourneyaward.com/news / Foto: Visite sigourneyaward.com/news

Un panel de magistrados distinguidos evaluó un número récord de postulaciones provenientes de 13 países para el premio Sigourney 2020 y seleccionó cuatro ganadores.

El día de hoy, William A. Myerson, Ph.D., MBA, coadministrador de Sigourney Trust, anuncia el trabajo que merece ganar este prestigioso premio independiente anual que incluye un importante monto en efectivo.

"Los logros premiados reconocen la evolución de nuestra profesión y representan la valiente aplicación del pensamiento psicoanalítico que está surgiendo en todo el mundo", afirma el Dr. Myerson.

La creadora de la Fundación, Mary Sigourney, buscó expandir el psicoanálisis en el mundo al reconocer y promover el trabajo más profundo que avanza el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico y su capacidad de beneficiar el bien público. Los jueces del premio Sigourney apoyan firmemente la misión de la fundación y se mantienen anónimos para apoyar un proceso de evaluación imparcial y exhaustivo.

Ganadores del premio Sigourney 2020 (en orden alfabético)

Patricia Gherovici, Ph.D., es una psicoanalista que se desempeña como profesora asociada para el pregrado en Estudios Psicoanalíticos de la Universidad de Pensilvania y es cofundadora y directora del Philadelphia Lacan Group. Siendo de origen argentino, el trabajo de la Dra. Gherovici con comunidades marginadas comenzó con los latinx y se extendió para incluir a sujetos variantes de género y sexo. Abordando las complejidades de la prestación de servicios de salud mental a las comunidades desfavorecidas y/o empobrecidas, su trabajo está en un lugar destacado para lograr un cambio en el psicoanálisis. Distanciándose del psicoanálisis tradicional, la doctora ha desarrollado una nueva forma de práctica psicoanalítica orientada a transformaciones sociales progresivas para las sujetos segregados por "nociones opresivas de la normalidad". Antes de que la mayoría de las personas dentro del psicoanálisis pensaran en hablar de la interseccionalidad, la Dra. Gherovici ya revelaba cómo los estudios de raza, trans y queer se entrelazaron problemáticamente con el psicoanálisis. Su trabajo con analizantes trans y de género no conforme ha contribuido al nuevo campo emergente "transpsicoanalítica".

Anton Oscar Kris, M.D., es profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, psicoanalista, analista de capacitación y supervisión en el Boston Psychoanalytic Society and Institute, y exdirector ejecutivo de The Sigmund Freud Archives, Inc. El trabajo del Dr. Kris ha ayudado a sostener y desarrollar las teorías de Freud en una era que ha malinterpretado y desafiado la relevancia de Freud, a la vez que proporciona liderazgo en una cuidadosa reconsideración de las mismas. Donde se ha requerido, el Dr. Kris abordó discursos que critican y corrigen a Freud sin vestigios de idealización ni devaluación a través de un cuidadoso estudio del material y método fuente de Freud, libre de asociación. Como Director ejecutivo de los archivos, el trabajo del Dr. Kris incluyó recaudar fondos y establecer la libertad de derechos de autor para los hologramas de Freud y poner los archivos en el dominio público, publicándolos en el sitio web de la Biblioteca del Congreso. La digitalización de los archivos ha ampliado exponencialmente el número de lectores. Durante los primeros seis meses, las nuevas páginas recibieron 165.000 visitas. Estos esfuerzos brindan una visibilidad invaluable y sin precedentes de Freud y el psicoanálisis, cuya importancia será evidente para las futuras generaciones de analistas, académicos, historiadores y el público laico de todo el mundo. Haciendo un balance entre una profunda apreciación por las raíces del psicoanálisis con un enfoque humanista moderno y la adaptación de los conceptos freudianos tradicionales, el trabajo del Dr. Kris ya ha influido en analistas y psicoterapeutas de todo el mundo.

Helí Rafael Morales Ascencio, Ph.D., creador de la Fundación Social del Psicoanálisis de la Ciudad de México, en México, también es miembro fundador de otros dos movimientos que incluyen la Red Analítica Lacaniana y Escuela de la Letra Psicoanalítica. El trabajo pionero del Dr. Morales abordó la falta de trabajo psicoanalítico institucional dirigido a las personas de bajos ingresos en México e ilustra cómo la psicoterapia y el activismo entrelazados pueden ayudar a las víctimas de la violencia y a sus familias. Creó la Fundación Social del Psicoanálisis, cuyos analistas atienden a las víctimas de violencia sexual y a familiares de las 177.884 mujeres desaparecidas en México. Según diferentes informes, una de cada tres mujeres mexicanas sufre violencia física o sexual. Las clínicas psicoanalíticas de la Fundación en Ciudad de México, Cuernavaca, Morelia, Puebla y Oaxaca reciben personas sin recursos financieros o agredidas por violencia sexista en respuesta a los niveles epidémicos de violencia física y sexual. La Fundación ha establecido una nueva y particular relación entre el estado y el psicoanálisis ayudando a ofrecer apoyo a víctimas de violación a través de la oficina de la Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

La Asociación Sudafricana de Psicoanálisis (SAPA) de Ciudad del Cabo y Johannesburgo, Sudáfrica, es una organización sin fines de lucro que ha aumentado drásticamente el alcance del pensamiento psicoanalítico y del psicoanálisis para personas con antecedentes de apartheid, racismo y traumas en Sudáfrica. La SAPA estableció con éxito la primera sociedad psicoanalítica acreditada por la Asociación Psicoanalítica Internacional en el continente africano, y ayudó a deconstruir barreras racistas dentro del psicoanálisis y la formación psicoanalítica. Como presidente de la SAPA, Elda Storck, acepta el premio en nombre de la organización. A través del trabajo clínico, aplicado y comunitario, la SAPA ha mejorado el acceso al psicoanálisis a través de todas las fronteras económicas y demográficas para la población de Sudáfrica. Tras el apartheid de 1948, los sudafricanos que deseaban capacitarse como psicoanalistas tuvieron que estudiar en el extranjero, una oportunidad a la que sólo tenían acceso aquellos con la condición socioeconómica y los medios necesarios. Como resultado de ello, estas personas a menudo permanecían en el extranjero. Superando importantes obstáculos raciales y económicos sistémicos, la SAPA graduó a sus primeros psicoanalistas "formados en casa" en 2016. Actualmente, la organización tiene 23 analistas (15 % afrodescendientes) y 25 candidatos (33 % afrodescendientes), un logro sin precedentes para la diversidad de analistas en África y en todo el mundo.

"La cantidad y calidad sin precedentes del trabajo de los candidatos hizo que la tarea de los jueces fuera particularmente difícil. Esperamos que el trabajo ganador inspire a otros a considerar cómo ellos también pueden ampliar su trabajo para beneficiar más a la humanidad", dice Barbara Sherland, J.D., coadministradora de Sigourney Trust.

La presentación formal de los ganadores de los premios 2020 y 2019 está prevista provisionalmente para julio de 2021 y depende de los protocolos de COVID vigentes en ese momento. Las postulaciones para el premio Sigourney 2021 se aceptan a partir de marzo de 2021 para trabajos completados en los últimos 10 años. Los candidatos que no ganen pueden volver a postularse. Visite www.sigourneyaward.org para obtener más información.

Acerca del premio Sigourney

The Sigourney Trust, una organización independiente sin fines de lucro fundada por Mary Sigourney en 1989, otorga anualmente el premio Sigourney como reconocimiento internacional y recompensa por un trabajo sobresaliente que promueve el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico. La señora Sigourney fue psicoterapeuta, editora y activista comunitaria, con un apasionado interés por el psicoanálisis y descubrió su capacidad de beneficiar y ampliar la conversación humana a través de diversas disciplinas. Hasta la fecha, 133 galardonados de 22 países representan su visión global. El trabajo innovador de los galardonados con el premio Sigourney ha contribuido significativamente a los asuntos humanos en temas que van desde el psicoanálisis clínico, la neurociencia, el feminismo y la opresión política.

FUENTE The Sigourney Award

