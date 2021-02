Algunos signos del zodiaco tienen un lado manipulador que no siempre pueden dejar atrás. Ellos son muy calculadores, incisivos y a veces un poco tímidos, pero aún así no dejan de sorprender cuando lanzan comentarios o realizan acciones en las que logran envolver a otros. Por eso, debes estar atento a quiénes forman parte de este grupo.

Signos del zodiaco que tienen un lado manipulador y no pueden negarlo

Géminis

El Géminis puede tener muy claros sus intereses y sabe bien cuáles son los caminos que le llevan a los logros que anhela. Es por eso que sabe actuar y es capaz de acercarse a las personas, creando conexiones y rápidamente se vuelve relevante para los demás. Aprovecha esto y puede contribuir al manejo de algunas situaciones, especialmente si no afectan a nadie y no te harán sentir culpable.

Cáncer

El Cáncer es manipulador y sabe conseguir lo que quiere, ya que conecta profundamente no solo con sus sentimientos, sino también con los de otras personas. No toma ese lado, pero hará sus silenciosos esfuerzos para acercarse cada vez más a lo que quiere. No tiene miedo de manipular, pero conoce su límite.

Leo

A este signo le gusta ser líder y sabe manipular con iniciativa. No se avergüenza si lo descubren y, aunque no puede evitar trasmitir ese lado que le gustan las cosas a su manera, también puede actuar con cautela. Difícilmente siente pena después de controlar las cosas, incluso si los resultados no son los mejores.

Escorpio

El Escorpio está atento a los detalles y tiene una gran percepción de lo que no se revela. Entonces sabes muy bien cómo manipular y conseguir lo que quieres sin actuar directamente. Es posible que este signo nunca se descubra, ya que actúa furtivamente sin sentirse culpable. Cuando la gente se da cuenta de tu manipulación, casi siempre es demasiado tarde.

