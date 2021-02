Cejas decoloradas: La extraña tendencia para marcar el rostro

El diseños de cejas para mujer está cada vez más tomando auge. De ahí que la decoloración en esta zona del rostro sea el hit de belleza que está siendo tendencia a fin de enmarcar más la mirada y crear un contraste lleno de innovación y que muestra el espíritu arriesgado y versátil de quien lo lleva.

Diseño de cejas para mujer: Decolora esta parte del rostro y enmarca tu belleza

Esta combinación entre el tono de la cabellera con las cejas totalmente invisibilizadas es lo que está acaparando todas las miradas, hasta el punto de que en las pasarelas es cada vez más evidente entre las modelos que con mucho estilo suelen mostrarlas y generar una gran variedad de reacciones.

Hay quienes están en contra, pero para las mujeres que gustan de sumarse a las tendencias es una oportunidad para destacar su femineidad, siempre y cuando se tomen precauciones con respecto a la aplicación de este químico en esa zona del rostro, pues éstos suelen ser muy abrasivos, por lo que es necesario que al usarlo no se debe tener contacto con la piel.

Lo que sí hay que tomar en cuenta es la correcta distribución del producto a fin de que no se noten raíces. También es importante destacar que las personas con pieles sensibles no deben hacer uso de esta extraña, pero muy sofisticada tendencia, pues le puede traer reacciones adversas que no lucirán nada bien.

