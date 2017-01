Dodge Neon 2017, de estilo europeo

Dodge Neon por fuera

Para el nuevo Dodge Neon los diseñadores sumaron un elemento fundamental al diseño frontal, presente en toda la gama de la marca con la icónica parrilla de cruz. También hay que mencionar que el Dodge Neón utiliza la plataforma 356 del Grupo FCA, una plataforma que ofrece conducción y maniobrabilidad correctas que a la vez otorga mayor capacidad de respuesta y agilidad al vehículo.

También integra al exterior rines de acero de 16” y espejos laterales eléctricos con desempañante, al color de la carrocería para las versiones SE MT y SE AT; mientras que para las versiones SXT AT y SXT+ AT se contará con rines de aluminio de 17“ y el paquete de aplicaciones cromadas.

Las líneas de carácter que recorren la carrocería de este vehículo le dan un look deportivo. |MARIO ROSSI

Por dentro

El interior fue diseñado cuidadosamente, las versiones SE MT y SE AT cuentan con A/C Manual, tacómetro, asientos en tela, asiento trasero abatible 60/40, cristales eléctricos, descansabrazos delantero, tapetes delanteros, tomacorriente de 12V, cluster de instrumentos de 3.5” LCD para la versión manual y de 3.5” TFT para la versión automática, Uconnect con pantalla de 4” y Bluetooth, controles de audio al volante y sensor de temperatura exterior. Las versiones SXT AT y SXT+ AT también contarán con cluster de instrumentos de 3.5” TFT, asiento de conductor con ajuste lumbar, asientos en tela con insertos tacto-piel, descansabrazos traseros y Uconnect con pantalla digital de 5” a color con Navegador. La capacidad de la cajuela es de 520 litros.

El interior es resaltado por sus insertos de aluminio. |Mario Rossi

Conducción

El Dodge Neon 2017 lleva un motor 1.6L E-torQ con 110 caballos de fuerza y 112 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades. He de decir que el funcionamiento es silencioso y bueno, pero se debería de reajustar la relación de la caja con la potencia del motor, ya que la sensación del trabajo de la misma en algunas ocasiones, hace que el motor gire siempre por encima de las cuatro mil rpm lo que se traduce en un mayor consumo de combustible.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, el nuevo Dodge Neon 2017 ofrece frenos delanteros de disco y traseros de tambor, frenos ABS, ESP, alerta de cinturón eléctrico, bolsas de aire delanteras, cabeceras con ajuste de altura, seguros eléctricos centralizados, sistema de control de tracción (TCS), sistema de asistencia en subidas, sistema ISOFIX y TPMS desde las versiones SE MT y SE AT; las versiones SXT AT y SXT+ AT también contarán con bolsas de aire laterales, bolsas de aire de cortina y cámara de reversa.



Precios en pesos

• SE MT 223 mil 900

• SE AT 244 mil 900

• SXT AT 266 mil 900

• SXT+ AT 285 mil 900 (unidad evaluada).