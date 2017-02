La verdadera arma europea en crossovers: Renault Captur

Este crossover puede catapultar a Renault a terrenos donde el crecimiento de mercado se espera y está siendo consistente. El resultado será nuevos clientes para la marca, nuevos conocedores de Renault y los fanáticos del rombo –siempre he dicho que no tienen clientes, sino fans– estarán encantados con Captur, quien no llegó en precio al ya exitoso Koleos, pues tendrá en Captur la entrada a las camionetas de origen europeo de Renault.

Es un nuevo Renault que nace con la misma tecnología y tradición de manejo. La postura del conductor con el manejo, asiento y pedales, es reconocida por todo conocedor de la marca, no es un vehículo prestado de sus alianzas para venderse como Renault, es por eso que éste vale la pena, ya estoy viendo quien siempre ha tenido el Clío en el garaje complementar sus vehículos con esta Captur, pues es genuinamente un auto de su cava europea, en las mismas calles de París este modelo está a la venta, es el que vemos en auto shows a nivel mundial, no importando su origen de ensamble, el famoso sourcing o planta de donde se importan los vehículos pasa a segundo término cuando la generación es la vigente a nivel mundial, es decir, imagine que hay exportaciones de marcas alemanas o japonesas en México y que por ello en los lugares donde se vendan por donde se produzcan sean diferentes, pues no, el Captur, que en un inicio nos traerán, viene de la planta de la marca en Brasil, donde, por cierto, cuenta con todo el éxito de fabricación.

El origen

Renault inicia con una gran racha de éxito si es genuino a sus orígenes y complementa su gama con los autos que hoy venden en Europa, Captur es una respuesta a esto y de hecho, es un gran esfuerzo para hacer realidad el sueño de muchos que añoran autos del rombo en México.

Sí, la estrategia que trae la empresa es con estos autos y Captur es el capítulo dos luego de Koleos, le aseguro que cada día más y más mexicanos tendrán un Renault en la cochera. Así pueden regresar ya por entero a las glorias de la marca en el país.

La mirada de este vehículo francés es moderna y eficiente, gracias al uso de luces de LED. | Renault

Captur: tiene los sentidos

Este crossover estará a la venta en tres versiones, Intense en transmisión manual de seis velocidades, Intense en transmisión automática de 4 velocidades y la Iconic sólo en automático, combinada siempre con el 4 cilindros de 133 caballos de aspiración natural. La versión automática, seguramente, como es un vehículo de ciudad será la que más se venda, sin embargo, déjeme decirle que como un buen auto europeo la manual supone un gran manejo y comportamiento.

El diseño de Captur cuenta con la nueva firma luminosa que vimos en Koleos con las dos grapas bajas en LED. | Renault

El motor empuja muy bien, administrando la potencia con el acelerador, exactamente revolucionado para el típico manejo francés, hasta en esto regresa al origen de lo que nos gusta. Al ser un crossover alto es muy cómodo para la ciudad, es sin duda ideal para tantos obstáculos urbanos que tenemos, como topes, obras, baches, pavimentos irregulares. Sus rines de 17 pulgadas y llantas 215/60 permiten hacer lo anterior, además de tener un manejo más confortable.

Conclusión

Si lo que busca es un crossover de gran personalidad, pero con un manejo que le deje pidiendo mas al regresar a casa, queriéndolo manejar por mas tiempo Captur es una gran opción, definitivamente hoy no puede dejar de ver los crossovers y no acercarse a Renault.

Acabados de gran tacto, equipos como el monomando del equipo de sonido detrás del volante, pantalla central en varios colores, tacto y posición de palanca de velocidades, la calidad de los asientos, y el diseño exterior, de perfil encanta, de los mejor realizados en sus líneas bajas y el techo a combinación, será la aspiración para quien quiere un gran diseño en su crossover, una gran tentación para financiarlo a quien tiene hoy un Duster y hacer el esfuerzo, la accesibilidad a quien no llegó a un Koleos, y la gran opción para quien estaba en marcas de otras nacionalidades en este segmento.

Sus fans dirán, gracias Renault por traer vehículos de este talante.

La estrategia al ser aderezada con servicio, partes, refacciones y garantías es realmente una visión de ir por más mercado en México.