SEAT Ateca, versatilidad a toda prueba

Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue su versatilidad, me queda claro que fue pensado para su manejo en ciudad, sin embargo, su desempeño en carretera es sobresaliente. Con sólo tocar el botón Driving Experience eliges entre los modos Normal, Eco, Sport e Individual, así que se adecua al estilo de manejo que prefieras con facilidad. La capacidad de respuesta de su motor 1.4 TSI de 150 hp me dejó gratamente sorprendida, su respuesta es la adecuada cuando necesitas velocidad y potencia para incorporarte a la circulación en subidas pronunciadas o en rebases (le toma 8.6 segundos llegar de 0 a 100). Para toda mamá la seguridad es esencial, y SEAT Ateca no nos queda a deber, está equipado con un avanzado sistema de bolsas de aire, siete en total (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y rodilla de conductor).

Las dimensiones del SEAT Ateca permiten que cuatro adultos más una niña en sillita montada viajen cómodamente. En su cajuela entran sin problema desde las compras semanales hasta las maletas necesarias para un viaje de fin de semana.

Mucho más que un SUV

El Sistema de infoentretenimiento Full Link nos facilita la vida, sea cual sea el sistema operativo del teléfono celular. Mientras que el consumo de combustible es positivo: alrededor de 14 kilómetros por litro en rendimiento combinado. SEAT Ateca es un vehículo que sorprende por su versatilidad y por las tecnologías que incorpora; su manejo es cómodo, potente y altamente personalizable.