Harley-Davidson Street Rod, cambiará tu perspectiva del tráfico

¿Cuántas veces no has soñado con avanzar más rápido en la ciudad? Y no en velocidad, sino en avanzar en menos espacio, circular de manera más efectiva y contar con una solución de movilidad. Caminar, andar en bici, la moto… acciones que pocas veces haces y menos combinadas.

Es la gran solución y aprender está mucho más cerca de lo que crees con muchas opciones dentro de las mismas distribuidoras de motocicletas.Por un lado saben que son una solución, por otro si no hay más conductores responsables de motos no hay más mercado y por lo tanto, la ciudad se sigue congestionando más.

Así que ahora el sueño de la marca y de una moto especial para la ciudad se ha hecho realidad, más aún con este modelo diseñado para emocionar, pero también para ser amigable con todo lo que necesitas para moverte, desde su tamaño para estacionar, su peso para maniobrar, su motor para entrar a vías rápidas y la nobleza de su caja de cambios que permite aprender, conducir y en situaciones de emergencia ser muy fácil de trabajar con ella.

StreetRod: ¿de qué se trata?

Con ella Harley-Davidson ha pensado una moto para vivir la ciudad como nunca antes, la Street presentada hace tres años ha evolucionado y le ha permitido crecer a la compañía en muchos países del mundo vendiendo más de 35 mil motos en este período, pero ¿cuál es el éxito? Precisamente la evolución de la familia Street y ahora con este nuevo modelo, se han preguntado qué ha pensado el cliente y la respuesta no ha dejado de llegar.

Hoy puedes comprar esta moto que ofrece un diseño sin igual, un motor mejorado para funcionamiento en la ciudad y un chasis y confort, para viajar de manera segura y fácil por intrincadas calles, o hacerla un gran compañero de viaje de fin de semana. Altura apropiada para que sientas seguridad en todo momento con los pies bien plantados no importa tu estatura, no necesitas gran fuerza para maniobrarla cuando está estática y es noble por su tamaño para guardar, avanzar en tráfico y salir del semáforo a buena distancia de los autos.

Las mejoras técnicas

Así que te subes a una moto que hoy ha evolucionado, entrega más potencia que el motor con el que inicia la familia no sólo para hacerla más rápida sino mejor balanceada con el torque que también ha subido, la combinación ha dejado un motor que en arranque, rebase y en el camino te hace sentir más seguro pues llevas en el acelerador la energía necesaria para salir adelante de cualquier situación. Para hacerlo, el motor respira mejor con su nueva entrada de aire, pero también lo saca más eficiente con un nuevo mofle de más flujo.

En la suspensión se ha puesto más aluminio y se ha invertido la delantera, resultando mayor capacidad de absorción y, junto con sus resortes traseros expuestos, la moto te permite sentir mucho menos las irregularidades, topes y baches, mientras que en velocidad el curveo es mucho más parejo. El chasis revisado, está plenamente adaptado a confort.