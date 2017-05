KIA Rio Sedán 2018, éxito asegurado

Con una prueba de manejo por al menos 230 kilómetros por demás interesante a Valle de Bravo, Estado de México, la nueva propuesta de la firma surcoreana se hace presente en nuestro mercado con un auto que buscará sin lugar a dudas, quitar de los primeros puestos a sus rivales más fuertes como el Nissan Versa o el propio Chevrolet Sonic. Hablamos del KIA Rio Sedán orgullosamente fabricado en Nuevo León y que además, será exportado a más de 65 países.

KIA Rio Sedán 2018 se une a la versión Hatchback como los autos con mayor seguridad y beneficios en el segmento, gracias a un eficiente motor de 1.6 litros MPI, de 121 caballos de fuerza y un torque de 111 lb-pie, ligado a transmisión manual o automática de seis velocidades.

El nuevo Rio Sedán 2018 cuenta con cambios estéticos mayores, tanto en el exterior como en el interior, así como una evolución en el desempeño y eficiencia de combustible que en pruebas de laboratorio llega a ser de 18.08 kilómetros por litro en condiciones óptimas para transmisión automática y de 18.84 Km/l para transmisión manual ambos con rendimiento combinado.

Por fuera

Las líneas laterales son más marcadas y dinámicas, además de que se acompañan de un nuevo diseño de rines de aluminio. Los espejos laterales son eléctricos y se pliegan al pulsar un botón, además de que cuenta con luces direccionales en la carrocería. En el EX los espejos son eléctricos e incluyen luces direccionales y calefacción.

Por dentro

La evolución de KIA Rio Sedán 2018 también es notoria en el interior. Cuenta con sistema de conectividad Android Auto y Carplay en la versión EX, con una funcional pantalla táctil a color de 7” que muestra una gran resolución en su nitidez. Este sistema de infoentretenimiento se complementa con los controles de audio al volante. Cuenta con llave inteligente y encendido de botón, lo que aumenta la comodidad y practicidad. Vidrios eléctricos y asientos con ajuste de altura desde la versión LX.

Seguridad

En todas las versiones cuenta con sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema ABS, control electrónico de estabilidad, señal de frenado de emergencia, control de estabilidad de vehículo y seis bolsas de aire (conductor, pasajero, frontales, laterales y de tipo cortina).

En el EX integra cámara de reversa lo que facilita las maniobras de estacionamiento.

Precios

• LX MT – 231 mil 400 pesos

• LX AT – 246 mil 400 pesos

• EX MT – 271 mil 400 pesos

• EX AT – 281 mil 400 pesos