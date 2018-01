SALUD EN TUS MANOS/ Epigenética

María Esquivel

¿Alguna vez has imaginado poder tener tu salud en tus manos?, ¿poder evitar en gran medida todas esas enfermedades que, generación tras generación, se han heredado en tu familia, como el cáncer, diabetes, problemas de tiroides, hipertensión, etcétera?

Pues la buena noticia es que, justamente, es uno de mis propósitos al escribir esta columna, y la razón por la cual le llamamos "salud en tus manos" es darte información útil que ayude a mejorar tu calidad de vida, y que juntos formemos un criterio de prevención de enfermedades y evitemos con distintas herramientas llegar a tener diagnósticos que demeriten nuestra calidad de vida.

Es por lo anterior que hoy quiero platicar sobre esta nueva ciencia: "epigenética". Manel Esteller, director del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer en la Universidad de Barcelona, define este término como la ciencia que estudia las marcas químicas que se añaden al material genético y permiten su correcta actividad.

Manel Esteller compara nuestro ADN con un abecedario. Las letras del abecedario son el ADN y éstas deben seguir lineamientos y reglas para formar palabras y tener sentido; estas reglas y lineamientos son el epigenoma y en nuestro cuerpo nosotros somos responsables, en gran medida, de que los epigenomas no se dañen y los genes puedan funcionar en armonía, pues al dañarse es cuando nuestro organismo detona genes que pueden y no ser hereditarios y, por lo tanto, provocan alguna enfermedad, envejecimiento precoz u obesidad, por ejemplo.

Diversos estudios interesantes se han realizado en gemelos idénticos, pues su ADN es genéticamente igual en todos los sentidos, pero a lo largo de su vida su epigenoma se ha vuelto completamente distinto, debido a las diferentes vidas que han llevado y decisiones que han tomado en cuanto alimentación, actividad física, manejo de estrés, si toman o no bebidas alcohólicas, el tabaquismo, etcétera.

Entonces es por el estilo de vida diferente que cada uno ha llevado que pueden desarrollar enfermedades completamente distintas, o incluso uno de ellos permanecer sano, fuerte y vivir muchos años si es que ha tomado decisiones más saludables.

Ahora que ya sabemos que existe esta nueva ciencia que estudia el cuerpo humano más allá de los genes y que se ha logrado determinar que entre mejores decisiones tomemos para nuestra salud podemos llegar a potencializar nuestros genes positivos y vivir una vida mucho más saludable, y podríamos lograr dejar apagados los genes que no son los ideales y que en algún momento de nuestra vida podían enfermarnos, podemos determinar que esta información suena bastante alentadora para quienes deciden tomar un rumbo hacia la salud.

Inevitablemente, todos venimos cargando genes heredados que probablemente tengan una carga importante para que en algún momento de nuestra vida se detone alguna enfermedad. Algo importante que yo he visto en mi consulta es que no podemos evitar heredar esos genes, pero sí podemos evitar heredar hábitos que no son los ideales para que nuestro epigenoma funcione adecuadamente.

Un ejemplo muy sencillo sería: tus padres son hipertensos y diabéticos, es muy probable que tengas genes en tu ADN que puedan detonar la misma enfermedad en tu organismo, pero desde pequeño tus mismos padres consumían y te acostumbraron a consumir refrescos todos los días a la hora de la comida, actualmente sigues con el mismo mal hábito y además lo estás fomentando en tus hijos.

Estás jugando con tu epigenoma y, seguramente, detonando tus genes hereditarios y, muy probablemente, tu diagnóstico será hipertensión y diabetes.

El anterior sólo fue un ejemplo burdo, pero tristemente muy común en nuestra sociedad; entonces te invito a que después de conocer y entender el termino "epigenética" confíes en que es un hecho que puedes tener tu salud en tus manos. Que todos los días tomes mejores decisiones en cuanto a lo que haces por tu cuerpo, y te invito también a revisar dentro de tus hábitos, que tal vez has llevado durante toda tu vida, y detectes cuáles podrías reemplazar por hábitos que valgan más la pena y que potencien tu salud en todos los sentidos.

Es un regalo de nuestro cuerpo poder ver cada día y cada decisión que tomemos como una oportunidad de sentirnos y estar mejor.

Si tienes alguna duda o comentario sobre cómo mejorar y cambiar tus hábitos y empezar a tomar cada día mejores decisiones, puedes contactarme en mi mail: esquivelmariaisabel@yahoo.com, o en mis redes sociales @CoachMariaEL y Facebook: Trofología y Alimentación Consciente.

Contenido relacionado: