María Rosario Mendoza, lista para recibir premio de la ONU

La alta costura mexicana ha desplegado una alfombra roja, y María Rosario Mendoza es la protagonista.

Ella es diseñadora de moda y de triunfos. Sus colecciones vanguardistas de esencia mexicana dan la vuelta al mundo, al igual que su nombre.

Hace cinco años ganó un Emmy por parte de la Academy of Television Arts & Scienses de Estados Unidos. La razón, ser la diseñadora que creó todo el concepto de vestimenta para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

María Rosario Mendoza cuya casa Takasami se ha ganado un nombre en la escena de esa industria a nivel global está en Nueva York para asistir a la edición número 14 de los premios Women Together en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El premio reconoce su carrera como diseñadora universal y le otorga un premio por toda una vida dedicada al arte y la difusión de éste desde las vertientes de la moda y el diseños con detalles artísticos que muestras las pinceladas de pintores mexicanos y su transmisión cultural sobre vestidos y colecciones únicas, reconociendo así el patrimonio de la artesanía mexicana.

“Nada es fácil y estos reconocimientos no llegan por sí solos. Yo creo que son el producto de mucho trabajo de mucho tiempo; además del esfuerzo de muchas personas -quizá-, yo soy la que estoy dando la cara, pero atrás de estos reconocimientos hay mucho trabajo”.

“Para mí es una gran satisfacción el recibirlo, pero no es un premio mío, sino que es para México porque es el país que me inspira para ser y hacer lo que hago. Me están premiando por presumir lo que hago, a partir de su arte y porque ese trabajo trasciende para mujeres y otras personas”.

La diseñadora nacida en Michoacán y radicada en Guadalajara, reveló que ella no crea moda sino sueños.

“Siempre estamos creando transformando un textil artesanal en una prenda contemporánea. La pasión es clave, es el motor que me mueve para poder crear en base a esos textiles mexicanos y darle otro sentido a esa moda, que muchos piensan es superflua o banal”.

“Nosotros hemos tratado de darle un sentido diferente a nuestra moda, le hemos dado historias que contar emociones, raíces, alas para volar para mostrarlo en pasarelas a nivel internacional”.

Con más de 30 años de carrera, añadió que el trabajo no debería medirse por género.

“El trabajo bien hecho o los resultados no tienen sexo, no son ni de los hombres ni de las mujeres, es de las personas que nos atrevemos a hacer las cosas diferentes. Para mí en ésto no hay división de género”.

El Women Together podría ser algo similar al reconocimiento que recibe la gente de la industria del cine a través del Óscar.

“No me siento embajadora de México en el mundo, pero muchas personas así me lo han hecho sentir. Quiero decirte en realidad, que estos premios podrían ser el equivalente a un Óscar en el cine, por eso es doblemente gratificante porque cuántas veces la cultura, el arte y las artesanías nunca se le dan el valor que realmente tienen”.

“Debemos sentirnos orgullosos por recibir un premio por promover la riqueza cultural de mi país, de mi gente que se puede tener a través de los trabajos de arte manual con mujeres de diferentes etnias”.

Este martes por la noche, la diseñadora recibirá el premio en el marco de una cena de gala.

“Ya traigo los nervios a todo lo que dan, porque estar en un lugar emblemático como es la ONU con la oportunidad de estar al micrófono y hablar, no de política ni credos, sino de lo maravilloso que es un país”, comentó Rosario Mendoza, quien presentará unas siluetas y prendas en la ONU.

En sus palabras

“Mas que una palmadita al ego, me siento contenta de recibirlo. Representa más un compromiso de seguir haciendo las cosas, no sólo igual, sino mejor cada día. Creo que cada reconocimiento o premio, es lo que te impulsa a saltar mas alto”.

¿Cuándo?

25 de abril se realizará la ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York.

¿Qué son los Women Together Awards?

Reconocen el trabajo de hombres y mujeres que promueven activamente los valores éticos, filosóficos, morales, económicos, científicos y culturales que pueden servir como ejemplo para futuras generaciones.

En ediciones anteriores ha sido reconocidos personalidades como la reina Rania de Jordania, Shakira, Antonio Banderas y Juan Luis Guerra, entre otros.