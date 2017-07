La nueva campaña de Gucci no es de este mundo

Durante los últimos dos años, el Director Creativo Alessandro Michele ha sido el encargado de supervisar la transformación hiperreferenciada que ha experimentado Gucci. Dado que su ornamentado universo sigue agradando por igual tanto a crítica como al gran público, su ya épico desfile compuesto por 119 looks que presenciamos el pasado febrero no hace más que indicarnos que todavía nos queda mucho más por ver de la firma de lujo italiana.

Sea con majestuosos jardines, arte renacentista, o alimentando la fascinación de la moda por el pasado y el presente, Michele parece ser capaz de tomar cualquier referente y convertirlo en ‘Gucci’, por lo que era cuestión de tiempo que empezara a alzar la vista al cielo. Respondiendo así a la pregunta que nos planteó Coco Capitán en Milán, “What are we going to do with all this future?” [“¿Qué vamos a hacer con todo este futuro?”], el diseñador ha decidido ir más allá de las posibilidades que nos ofrece la Tierra e imaginar todo lo que el Sistema Solar nos puede dar.

En abril, Gucci nos presentó un pequeño adelanto de lo que estaba por llegar con una serie de videos de casting en Instagram y ahora, nos transporta a otra galaxia con sus extraterrestres favoritos, todos enfundados en la colección otoño/invierno 2017 de la marca. Inspirado por las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60 —sobre todo por las aventuras interestelares del Capitán James T Kirk y su equipo a bordo del USS Enterprise en Star Trek—, Michele, el Director de Arte Christopher Simmonds y el fotógrafo y director Glen Luchford han construido una serie de decorados retrofuturistas donde un diverso gang compuesto por humanoides, alienígenas y robots descubren la nueva propuesta de Gucci.