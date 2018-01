Tips para empezar con buen pie el 2018

¿Cómo fue tu 2017?

Lo primero, según la especialista, es analizar cuáles fueron las situaciones o las experiencias que viví en el año 2017 que no me gustaron. “Después que descubro cuáles fueron las experiencias que no me gustaron la parte propositiva es rescatar lo que me enseñaron esas situaciones; pensar en lo que no me gustó, pero también lo que me enseñó eso que viví”.

Cuestiónate

¿En qué forma yo, de manera inconsciente, me provoqué estas situaciones o qué estaba pensando o generando para encontrarme con éstas circunstancias negativas?

“Lo que le da el éxito a lo espiritual es la intención. Recuerda que dentro de ti hay un mago, dentro de ti hay un cocreador”, afirma Arianna Tapia, angelóloga y coach de vida.

Reflexiona

Tapia también sugiere pensar en cuáles sentimientos o cuáles actitudes han estado autosaboteándote para que no logres tu propósito. “Aquí podríamos hablar de la inseguridad, del miedo, de la sensación de carencia, de no merecer; la falta de autoestima, el sentimiento de comparación”, enfatiza. El objetivo, con este paso, es darte cuenta de cuáles son las experiencias, las emociones, las actitudes que necesitas sacar a la superficie, para hacerlas conscientes y luego desertarlas.

Declara lo mejor para ti

“Ya una vez que me di cuenta de cuáles son esas situaciones que me han autosaboteado, desde mi ser, voy a declarar que yo merezco el éxito, la abundancia, la prosperidad, las puertas abiertas y que ya las enseñanzas que pasaron han quedado atrás porque estoy listo para lo que me merezco”, subraya la también coach de vida.

Proyecta

Como quinto paso, la especialista señala la importancia de visualizar a dónde quieres ir. “Recuerda que una visualización enfocada te lleva a una intención y dirección enfocada, es decir, pienso, intenciono y acciono. Si tú sabes lo que quieres y logras visualizar lo conectas con tu pasión, con tu motivación solamente eso te va a llevar al éxito”, destaca.

Colores recomendados para el nuevo año

• Rojo

• Amarillo

• Dorado

• Plateado

Dato

Si quieres saber más sobre Ariadna Tapia y su contacto con los ángeles visita www.conociendoalosangeles.com.