No hay que tratar a las mascotas como humanos: Moisés Heiblum

Humanizar a las mascotas puede causarles problemas, aseguró Moisés Heiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, esto debido a que puede alterar sus propias formas de comunicación, organización social y reglas de convivencia.

Además de que estas actitudes por parte de los dueños pueden ocasionar estados ansiosos en los perros al hacerlos extremadamente dependientes.

En entrevista con Publimetro dijo que para evitarlo podemos enseñar al perro a tener normas de convivencia creando rutinas de vida predecibles, interacciones sociales consistentes y estilos de vida que vayan de acuerdo a raza, edad, características individuales y por supuesto de la familia.

“Hay un método que utilizo, el cual consiste en llevar a cabo una serie de interacciones sociales de tipo no confrontacional basado en enseñarles a pedir las cosas a través de una forma llamada comando-respuesta-recompensa; que yo le llamaría enseñarle a las mascotas a pedir por favor y que de esta forma tengan acceso a las cosas buenas de la vida tales como jugar, recibir afecto, paseos”, comentó.

También precisó que esto permite dos cosas: primero, generar un liderazgo de tipo no confrontacional por parte del humano, y segundo, darle una estructura de vida perfectamente confiable al perro, creando una expectativa clara de cómo obtener las cosas que le gustan tales como afecto, atención, juego, premios, etcétera al realizar una conducta previamente aprendida; logrando una relación de ganar-ganar.

Heiblum aclaró que esto no tiene nada que ver con no quererlos, simplemente es establecer una serie de normas de convivencia que permiten que las relaciones humano-animal sean más confiables, predecibles y placenteras.

“Las animales de compañía no son humanos, no hay que tratarlos como tal pero si con amor y reglas que permitan interacciones sociales en donde el perro se integra a la familia y forma parte de ella. Ellos no entienden ni les gusta usar un vestido de princesa, ni tener una fiesta de cumpleaños, ni cosas así, eso no tiene nada que ver con quererlo simplemente hay que dejarlos ser perro”, expresó.