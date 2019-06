Pujol y Quintonil, los restaurantes mexicanos en la lista de los 50 mejores del mundo

Los restaurantes mexicanos Pujol y Quintonil se colocaron en la lista de los 50 mejores restaurantes de todo el mundo gracias a su cocina tradicional de nuestro país.

Los resultados de los primeros 50 lugares de la lista fueron dados a conocer este martes en una ceremonia realizada en Singapur.

Pujol, del chef Enrique Olvera ascendió al lugar número 12 de la codiciada lista “The World's 50 Best Restaurants 2019”, obteniendo así el titulo a mejor restaurante de México y Norteamérica.

De esta forma, Pujol asciende una posición en la lista, pues en 2018 se colocó en el puesto número 13.

The Best Restaurant in North America is #MexicoCity’s Pujol! #Worlds50Best #NorthAmerica #Mexico pic.twitter.com/OtZJJeX8Dk

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 25, 2019