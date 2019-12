Esta es la letra completa de "Un violador en tu camino" y lo que significa

"Un violador en tu camino", el performance chileno, se ha replicado en todo el mundo.

Las mujeres de todo el mundo se identifican con la letra porque a diario las acosan en el camino a su casa, trabajo, escuela. Incluso, muchas tienen que hablar y relacionarse con su violador. Es algo que a todas las mujeres les ha pasado.

Miles de mujeres mexicanas replicaron en el Zócalo capitalino el performance "Un violador en tu camino", iniciativa creada por el colectivo Las Tesis en Chile que le ha dado la vuelta al mundo.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, hay otros mensajes que son pocos conocidos de los "pasos" del performance, ideado por las artistas chilenas de "Las Tesis", quienes realizaron la intervención en Santiago de Chile, el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La letra completa de la canción de las feministas chilenas dice así:

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

Pero muchas personas notaron que cuando pronuncian "femicidio" hacen una sentadilla, ¿por qué? "Las Tesis" explicaron que incorporaron las sentadillas en el performance, pues cuando las mujeres son detenidas en Chile son obligadas a hacer eso, muchas veces desnudas.

En el video original, las participantes llevan vestidos, shorts y atuendos llamativos porque necesitaban enfatizar el coro que se refiere a la ropa y a que nadie debe ser acosada ni violado por la ropa que viste, aunque para muchos sea algo "provocador".

Foto: Cuartoscuro

Aunque la venda en los ojos es algo evidente, "Las Tesis" lo incorporaron al performance para representan lo expuestas que están las mujeres en la calle.

En el performance de México se cambió el penúltimo párrafo, pero el oiginal dice: "Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante carabinero", lo cual forma parte del himno original del Cuerpo de Carabineros de Chile, lo que ha sorprendido al mundo entero.

VIDEO RELACIONADO EN PUBLIMETRO TV