¿Quieres emigrar? Conoce los requisitos para obtener una visa de Canadá

View this post on Instagram

Estudar no Canadá já é maravilhoso, mas Montreal tem uma vantagem a mais: a experiência é bilíngue. Aprenda francês e inglês no #Canadá! <3 Se interessou pela ideia? Leia nossa entrevista com a Paula, que já fez esse tipo de intercâmbio! http://ow.ly/38w650yoO9r 🇨🇦 #Montreal