Ella es la novia que Vadhir Derbez niega

Vadhir Derbez es uno de los solteros más querido por las fans en este 2019. No obstante, una fuente cercana al actor dio a conocer que el hijo de Eugenio Derbez mantiene una relación con la actriz mexicana Fabiola Guajardo.

De acuerdo a la fuente que entrevistó TVNotas, la pareja se conoce desde el año 2014, pero es desde el 2017 que la pareja inició una relación, de hecho, Fabiola se mudó a Los Ángeles, ciudad donde vive Derbez.

''Ahorita la carrera de él está en su mejor momento, por lo que habló con Fabiola y le pidió que no lo hicieran público, ya que no era prudente en ese momento, pues no quería perder fans, que sólo esperara a que terminara su participación en el reality ¿Quién es la máscara?, pero dicho programa terminó en octubre y no ha pasado nada, sólo le da largas, pues no quiere perder fans como soltero'', indicó la persona cerca a la pareja

¿Quien es Fabiola Guajardo?

La actriz mexicana tiene 32 años y ha tenido un reconocido recorrido en la televisión, cine y el teatro.

Guajardo se dio a conocer en un concurso de belleza llamado Nuestra Belleza Nuevo León en el año 2007. Luego hizo su debut en televisión con la novela Esperanza del Corazón.

Su papel en la novela Pasión y poder le dio el premio como Mejor Actriz de reparto en los premio TVyNovelas, además le brindó la posibilidad de participar en series y en películas.

Su mudanza a Los Ángeles tiene que ver con su incursión en el cine donde participará en el 2020 en una película junto a Vahir Derbez y Sofía Espinosa.



"A pesar de que Fabiola le lleva algunos años, eso a él le encantó, pues es una mujer por de más hermosa, interesante y muy divertida. Sin embargo, comenzaron a salir en 2017", dijo la persona que mantuvo el anonimato en la nota pero aseguró que es en el 2019 cuando la pareja decide mantener una relación formal a pesar que Vadhir no lo hace publico para mantener su "estatus" de hombre soltero.