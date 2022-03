“No voy a regañar a nadie, vengo a trabajar”: Tomas Boy

“La verdad no estaba pensando en trabajar pronto. Quedé fastidiado porque tuve mucho trabajo para salvar al Atlas del descenso. Cambiar la mentalidad y fue duro. Me convenció que cuando te habla Cruz Azul te habla un grande”, dijo el DT.

El DT rechazó la idea de que llega a La Máquina celeste a regañar a los jugadores y comentó que tiene un plantel con calidad para sacar al club de los últimos lugares de la Tabla General.

“Yo no soy nadie para quitar estigmas que no necesariamente le pertenecen al equipo. Yo tengo un estilo de trabajo. Lo más importante son los jugadores y su estilo es el que se verá en la cancha. Alguna gente me ve como que ahora sí los voy a regañar como si fueran mis hijos. No regaño a los jugadores. Lo que sí creo es que las características prevalecerán y voy a poner en escena las capacidades de todos”, indicó.

Los Auxiliares de Boy se incorporarán la siguiente semana. José de Jesús Aceves será el Auxiliar y Sergio Martín el preparador físico.

En cuanto a los problemas que sostuvo con Jesús Corona, quien golpeó a su preparador físico Sergio Martín, Boy afirmó que son profesionales y todo ha quedado en el pasado: “No me arrepiento de nada, quizá sólo de cómo lo manejé, la forma fue incorrecta. A veces son calenturas del partido que no tienen absolutamente nada qué ver. Cada quien defiende sus intereses, a mí me animó mucho que hay un grupo fuerte, con calidad, experiencia y personalidad. Estas cosas son las que se van a poner en escena”.

