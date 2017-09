Vergara se deslinda del pleito legal contra La Volpe

El propietario de Chivas, Jorge Vergara, se desmarcó por completo del tema en el que se involucra al técnico del América, Ricardo La Volpe, y su pleito legal con Belén Coronado, podóloga de Chivas, que resurgió a unas horas del encuentro de vuelta entre América y Necaxa.

“Lo siento mucho, pero la demandante es Belén (Coronado), ella y su abogado son los que están llevando este caso, ni yo ni Chivas tienen vela en el entierro, es Belén la que decide. Lo único que supe es que hace seis meses, los abogados de Ricardo le hablaron para ofrecerle dinero a Belén, ella rechazó el dinero y es en todo lo que he intervenido hasta ahorita, pero no tengo vela en el entierro, quien tiene que ver es la ofendida, que es Belén”, dijo esta noche el propietario del Guadalajara.

Que lo involucren, Vergara lo entiende como parte de la campaña de desprestigio en su contra, así como de la plataforma “Chivas TV”.

“Lo mismo de siempre, las mentiras de siempre, es lo mismo con Chivas TV, toda la bola de mentiras que van echando, tratando de buscar culpables de esta situación. La realidad es que Ricardo tiene que responder ante la autoridad por está situación, eso no se lo quita nadie y diga lo que diga el twitter del América o de quien sea. Él (La Volpe) cometió una falta y debe reponerla, es una consecuencia de sus acciones. Es una cuestión de la justicia y de quien lo demanda. A mí me vale sombrilla, que diga misa, qué más me da que intervine con Ricardo me da exactamente lo mismo, lo que sí estoy de acuerdo y esta en todo su derecho y su abogado decidieron seguir la acción porque Ricardo lleva más de un año sin responder”, respondió a la emisión “Jugando Claro”.

Agregó que la afición se da cuenta del desprestigio en contra de todo lo que huela a Chivas, pese a que Vergara acepta que perdieron bien en la cancha ante el América.

“No es que lo sienta, lo que me cuentan los aficionados que están muy molestos por lo que están haciendo y esta clarísimo por qué es. No estoy ardido por haber perdido en los cuartos de final, sé perder y reconozco que perdimos una gran oportunidad y ahi muere. No tengo qué excusarme con los árbitros, no culpo a nadie. Perdimos porque Chivas no pudo meter un gol y fueron mejores que nosotros y lo he reconocido. Queda claro que la campaña es para desprestigiar a Chivas, a Chivas TV y a mí porque ha sido difícil para ellos aceptar que nos fuimos de su televisora”, sostuvo.

Finalizó prometiendo mejorías importantes para Chivas TV en el próximo torneo, y explicó que fue su aliado “Cinépolis Klic” quien falló en el último Clásico.

“La ultima transmisión fue perfecta para Chivas TV, la que falló fue Klic, no Chivas TV. Nuestra señal fue perfecta y estamos en proceso de tener el 99 por ciento de garantía en nuestra transmisión. Claro que no nos vamos a rajar, fue una decisión difícil de tomar pero nos iremos con todo y vamos a lograrlo, la temporada que entra será muy exitosa para Chivas TV porque vamos a crecer en posibilidades para nuestros aficionados en México porque podrán vernos a través de diferentes plataformas”, culminó.