Por retrasos, cambiarán esquema de adquisiciones en SSPL

León.- Como medida para evitar retrasos en la compra y llegada de chalecos balísticos, uniformes, armamento y otros insumos de seguridad, este 2020 se planteó que el esquema de adquisiciones cambie para que dichas herramientas lleguen a tiempo y así evitar que los elementos de seguridad recurran a compartir sus herramientas, como se reportó durante el 2019.

El secretario de Seguridad Pública de León (SSPL), Mario Bravo Arrona, lanzó un ultimátum a los directores de la diferentes áreas de seguridad y aseguró que tienen hasta el próximo 14 de enero como fecha límite para presentar su planeación anual de compras.

“Se lo dije bien claro a mis directores, el que no tenga su planeación no voy a permitir que a mediados o finales de año me vayan a decir que se les olvidó comprar algo”, declaró Mario Bravo Arrona.