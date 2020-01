"Nunca hemos negado la realidad": Mario Bravo Arrona

Luego de calificar como “un hecho aislado” al ataque armado que dejó cinco muertos y un herido, ocurrido en la colonia El Granjeno el domingo pasado; Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León (SSPL), aseguró que no se minimizaron los hechos y tampoco se delegó la responsabilidad.

El funcionario municipal dijo que los homicidios en la ciudad, 56 en lo que va de enero, mantienen trabajando a la SSPL.

Pide a los leoneses resguardarse

Ante los ataques armados en inmuebles privados y espacios públicos, Mario Bravo Arrona pidió a la ciudadanía en general resguardarse en caso de alguna situación de violencia.

A pregunta expuesta sobre este tema, el funcionario detalló que ya se trabaja con comités de colonos para capacitarlos y evitar que se presente alguna víctima colateral.

“Mucha gente quiere salir a ver qué está sucediendo. No, no salgan, al final es un riesgo que se corre y esperamos no tener ese riesgo con la ciudadanía y principalmente que no salga a ver qué está sucediendo, al final puede suceder un daño colateral y quisiéramos evitarlo”, dijo.