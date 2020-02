Inicia clases segunda preparatoria militarizada en León

En Las Joyas arrancó el ciclo escolar de la tercera prepa militarizada en el estado y segundo plantel en León, el Bachillerato Bivalente Militarizado “Batallón Primer Ligero”, en el que un total de 120 alumnos se formarán bajo este sistema, 80 hombres y 40 mujeres.

Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que este modelo de formación ha sido bien recibido por los guanajuatenses, por lo que se planea contar con al menos 6 planteles en todo el estado.

“A un año y medio ya van dos prepas militarizadas para León y se han rebasado las expectativas porque hay mucha gente que quiere entrar a esta prepa, porque no entra cualquier alumno (…) aquí les hacen cuatro exámenes de ingreso y muchos se quedan en el camino”, declaró el gobernador Rodríguez Vallejo.

En León actualmente hay dos planteles, uno ubicado en el Polígono de la 10 de Mayo y el nuevo en el Polígono de las Joyas.

“Quiero superarme”

Rosa María Gutiérrez forma parte de los 120 alumnos que durante 3 años se formará en la preparatoria militarizada. Recuerda que aunque el proceso de ingreso fue difícil por los exámenes y pruebas que le aplicaron, el haber obtenido el pase la llena de orgullo.

Para ella su motivación es su madre y sus dos hermanos, quienes se dedican al servicio público como policías.

El sueño de Rosa María es convertirse en militar y poder, dice ella, contribuir a su país. Asegura no tener miedo

“La verdad no tengo miedo, con lo que me cuentan mis hermanos me hacen más fuerte (…) quiero ser militar porque estoy orgullosa de mi país y de mi León”, finaliza.