Diego Sinhue pedirá a AMLO claridad con Guardia Nacional

Desde la llegada de la Guardia Nacional (GN) al estado de Guanajuato no se ha informado cuántos elementos han sido desplegados y las operaciones concretas que realizan, así lo dijo el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por lo anterior, adelantó que en la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo domingo 16 de febrero, le solicitará que se dé mayor precisión a la cantidad de afectivos federales de esa corporación y que están operando en Guanajuato.

“La pregunta que le haré al presidente el domingo, será: ¿cuántos efectivos de la Guardia Nacional hay?; porque me dicen que cuatro mil, otros días me dicen que tres mil y hoy me dicen que dos mil. Entonces ya no sé cuántos son, sólo ellos saben”, señaló Rodríguez Vallejo.