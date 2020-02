Demandarán a diputado por construir un fraccionamiento sin permiso

Habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Guanajuato capital denunciarán ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) al diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba, quien es acusado de construir un fraccionamiento de 49 lotes en el área de La Cucursola y poner en riesgo el acceso al agua por parte de los pobladores.

El diputado local Israel Cabrera señaló que no se contaba con el permiso de cambio uso de suelo ni estudio de impacto ambiental.

El anuncio fue dado por el diputado local del Partido Verde, Israel Cabrera, que confirmó que Sergio Fernando Ascencio Barba no contaba con los permisos federales para el desarrollo inmobiliario que se construye en la Sierra de Santa Rosa y que actualmente está clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por lo anterior, el legislador local adelantó que también se presentará una denuncia ante la Profepa por daño ambiental.

"Nos preocupa desde le punto de vista del desarrollo de la comunidad. El tema del agua siempre ha sido primordial y que los habitantes estén preocupados por que este desarrollo pueda desabastecer la cantidad de agua suficiente para que la comunidad sobreviva nos preocupa y es ahí donde estaremos interviniendo para defender este derecho humano", declaró el legislador.

Se brincó los permisos

El 22 de enero de 2016 la delegación en Guanajuato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al diputado Sergio Fernando Ascencio Barba la tala de dos encinos y el aprovechamiento de 800 metros para la construcción de un hotel.

Sin embargo, tras las denuncias de los propios habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima se dio a conocer que la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., propiedad del diputado Ascencio Barba, en realidad taló 6.8 hectáreas de zona forestal protegida y obtuvo permisos del Ayuntamiento de Guanajuato para fraccionar dicha extensión, pese a que dichos permisos municipales no tienen validez sin el respaldo federal.

El propietario y representante legal es el diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba.

La empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V fue constituida 19 de marzo de 2009 y su propietario único y representante legal es el diputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba; según consta en las actas constitutivas de la empresa revisadas por Publimetro.

Evidencian engaño

La aprobación otorgada el 22 de enero de 2016 por la Semarnat fue autorizada por el propio Israel Cabrera, quien hoy busca impulsar las denuncias ante la PDHEG y la Profepa. El ahora diputado local por le Partido Verde asegura que en su cargó como delegado de la Semarnat al recibir dicha petición se cumplió con los requerimientos por lo que se autorizó la construcción de lo que en un primer momento sería un hotel.

"Por experiencia que he tenido como funcionario entiendo que los procedimientos legales para este desarrollo se saltaron y por ende estaremos presentando la denuncia ante la Profepa", dijo Israel Cabrera, quien se desempeñó como delgado de la Semarnat en Guanajuato de febrero de 2013 a marzo de 2018.

Cabrera detalló que en la primera solicitud de talar dos encinos y utilizar 800 metros realizada por el diputado, no se requería un estudio de impacto ambiental, sin embargo, al no cumplir con ello, debió ingresar una manifestación de impacto ambiental y otra de cambio de uso de suelo; mismas con las que no cumplió y siguió construyendo.

"En dos ocasiones le mencionamos, si tu proyecto se desarrolla en suelo forestal requerirá dos trámites: el estudio técnico justificativo del cambio de uso de suelo en terrenos forestales y el manifiesto de impacto ambiental (…) de febrero de 2013 a marzo de 2018 nunca se realizó un trámite de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo", subrayó Israel Cabrera.





A la sombra del gobierno capitalino

Según una investigación del Periódico AM, los permisos municipales para la construcción del fraccionamiento, en lugar del proyecto inicial del hotel, fueron otorgados por Juan Carlos Delgado Zárate, actual director de director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Sin embargo dicho permiso municipal carecería de validez por no contar con el respaldo federal, por lo que las violaciones quedarían en evidencia.

En redes sociales el diputado emitió su postura sobre los señalamientos: