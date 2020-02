Guanajuato tiene medicinas contra el cáncer para un mes

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) Daniel Díaz Martínez, aseguró que el estado tiene actualmente sólo el 50% de abastecimiento en medicamentos contra el cáncer, lo que pudiera garantizar la atención solamente este mes, por lo que esperan que la Federación mande los recursos prometidos para su compra.

“En este momento tenemos asegurado este mes, pero no podría decir lo mismo para el mes que sigue; no nos anticipemos ni alarmemos a la población porque si en este momento logramos conseguir el medicamento no habrá problema, pero sí estamos ya atravesando un momento difícil”, aseveró el funcionario estatal.

Sin embargo y debido a la autonomía del sistema de salud estatal, la SSG puede adquirir de manera directa dichas medicinas pero el problema es que no hay proveeduría, por lo que el gobierno estatal está pujando para encontrar otro distribuidor, sin importar que sea extranjero:

“Nosotros garantizamos la continuidad de los servicios pero estamos a expensas de quienes surten el medicamento. Nosotros tenemos claro que en México es limitado, por lo que buscaremos en el extranjero pero ahí está otra situación, porque tendría que ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que se le pudiera dar paso a dicho medicamento”, dijo el secretario.

Se apoyan en organización

Daniel Díaz comentó que actualmente se atienden en todo el estado a 120 niños con distintos tipos de cáncer y los más delicados son enviados a Querétaro a ser atendidos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (Hito):

“El estado paga solamente el 30% de lo que cuesta el tratamiento contra el cáncer infantil. Esta organización nos es de mucha ayuda y tenemos un convenio de colaboración con ellos desde hace un par de años”, dijo.

Además. el secretario de salud aseveró que la atención está garantizada para todos los guanajuatenses por órdenes explícitas del gobernador del estado.