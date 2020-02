Bárbara Botello gana otra demanda, lleva 39 procesos en contra

Quedaría sin efectos la denuncia contra Bárbara Botello por peculado presentada por el titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Pérez Salazar. El Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato señaló que no existen elementos suficientes para vincular a la ex alcaldesa.

Pérez Salazar denunció a Botello por el caso de la peinadora personal de Bárbara Botello y que cobraba como funcionaria pública.

“Es el asunto de la peinadora, donde se había manejado un supuesto caso de peculado y ahora el Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato manifiesta que no hay delito que perseguir. Que no hay elementos para pensar que esa situación es un delito y eso es un gran paso porque permite dejar en claro la inocencia de la licenciada”, comentó Iván Lozano, abogado de la ex alcaldesa.