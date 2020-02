Caminando y con niños, se manifiestan taxistas contra Uber en Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato capital fue sede de una manifestación de taxistas en la capital del estado, esta vez, fueron 150 conductores quienes acompañados de sus familias decidieron alzar la voz para solicitar una reunión con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala o con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues consideran que las plataformas trasnacionales están violando la ley y quitándoles el trabajo que ellos realizan; la protesta también fue en contra del Instituto de Movilidad del estado por permitir la operación irregular de estas unidades.

La manifestación se dio desde Paseo de la Presa hasta el Palacio de Gobierno de la capital; mientras caminaban lanzaron consignas contra Uber, contra el Gobierno del Estado y contra el titular de Movilidad, Jorge Fernández Valencia Gallo a quien también acusan de reprimirlos en su paso por los callejones de Guanajuato.

“A quienes venían de San Miguel de Allende les pusieron un retén, los mismos de Movilidad del Estado y tienen un automóvil de uno de los compañeros cuando venían en La Sauceda. Al compañero no le regresaron ni la tarjeta de circulación ni la licencia de conducir. Eso es represión y creemos que no es posible que eso exista porque estamos exigiendo justicia, se está violando la ley, no estamos pidiendo derechos”, dijo.

El líder taxista Samuel Aguilar confesó a Publimetro que el servicio de Taxi Ejecutivo le ha ocasionado diversos problemas a la comunidad de ruleteros en la capital pues consideran que se han aprovechado de tener “mejores vehículos” y realizan actividades ilícitas cómo ofrecer sus servicios a los turistas en las calles fuera de las propias plataformas.

“Están violando la ley. En el artículo 121 de la Ley que está vigente y del Código Penal en el artículo 235 también se les prohibe trabajar de esa manera. Actualmente hay 10 mil automóviles trabajando para varias plataformas, la mayoría de ellos en Uber”, explicó.

Samuel Aguilar aseguró que los líderes de otros municipios, como José Luis Guerrero, líder de Línea Dorada, han fomentado la corrupción porque aseguró, están de parte del gobierno y no del conductor.

Por último, el líder de los taxistas aseveró que llevarán esto hasta las últimas consecuencias, porque sus ganancias han bajado hasta en un 40% por lo que buscan que todos los automóviles que pertenecen a plataformas de este tipo sean sancionados por la ley.

Samuel Aguilar y los taxistas que participaron en la manifestación amenazaron que de no obtener una cita con el secretario de gobierno o con el gobernador del estado, se levantarán en plantón y no habrá manera de cambiar de opinión.