Anuncian cambios en la Secretaría de Seguridad de León, se va Manrique

Este lunes José Luis Manrique Hernández dejó la Subsecretaría de Atención a la Comunidad de Seguridad Pública de León. En una rueda de prensa conjunta con Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, se detalló que será Mario Alberto Rodríguez Mariscal quien quede como “encargado de despacho” de la Subsecretaría de Seguridad. Rodríguez Mariscal ya formaba parte de la dependencia y se desempeñaba como secretario particular.

José Luis Manrique señaló se tiene nuevos proyecto que “requerirán todo su tiempo” por lo que optó por dejar el cargo. Sin embargo trascendió que su salida se da por un ofrecimiento en el gobierno del estado.

“Hoy se avecina la construcción de nuevos proyectos para mi persona que van a requerir de todo mi tiempo y toda mi atención. Por ello, respondiendo a la ética con la que me he conducido todos estos años he decidido separarme del puesto”, señaló.