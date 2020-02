Inicia 'Rueda Seguro', prevén multas a ciclistas incumplidos

Los ciclistas que incumplan con el Reglamento de Vialidad del Municipio de León deberán pagar multas que van desde los 86 a los 260 pesos. Este lunes arrancó el operativo “Ciclista: rueda seguro” con el que buscarán reducir el número de accidentes así como mejorar el tránsito en las vialidades de la ciudad.

El director de Tránsito, Mario Maciel, señaló que durante el 2019 los agentes viales levantaron 653 multas de cortesías, siendo las principales causas: no respetar las señales de tránsito (14 infracciones), transitar en sentido contrario (27 infracciones), no portar reflejantes (3 infracciones); así como circular entre vehículo (1 infracción), entre otras.

Maciel también subrayó que el año pasado se registraron accidentes donde se involucraron ciclistas y donde al menos 9 personas perdieron la vida y 103 personas resultaron lesionadas.

Mario Maciel, director de Tránsito, dijo que se busca mejorar el las vialidades en la ciudad y evitar accidentes. / Ayuntamiento de León

A los ciclistas que incumplan con el Reglamento se les retirara su bicicletas para ser llevadas hasta una pensión, y una vez que paguen su multa en las ventanillas de tesorería, se les regresará el vehículo en el área de prevención del delito.

“Con el folio van a pagar la multa correspondiente en alguna de las ventanillas de tesorería, se va a presentar con nosotros en el edificio de Prevención (…) tendremos acercamiento con las diferentes Cámaras de las industrias de la ciudad, porque la mayoría de las personas que utilizan la bicicleta o motocicleta como medio de transporte son empleados de estos sectores”, añadió Mario Maciel.

El funcionario puntualizó que que por cada noche que pase la bicicleta en la pensión, se hará un recargo de dos pesos; y para recoger la unidad se deberá contar con una identificación oficial con fotografía.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de León detallaron los protocolos de actuación de los agentes de Tránsito y para la devolución del vehículo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO:

Cuando el conductor de bicicleta cometa una infracción al Reglamento de Policía y Vialidad, los agentes de vialidad procederán de la siguiente manera:

• Indicará con respeto al conductor que debe detener la marcha de su vehículo y estacionarse en un lugar en que no obstaculice la circulación.

• El agente deberá identificarse con su nombre y número de empleado con su gafete.

• Señalará al conductor la infracción que cometió y mostrará el artículo del Reglamento que lo fundamenta.

• Solicitará al conductor su identificación con fotografía (obligatorio).

• El agente de vialidad procederá a llenar el acta de infracción, de la que extenderá una copia al interesado y deberá de informar las opciones de pago, proceso de devolución y lugar de resguardo.

• Realizará el traslado de la bicicleta a bordo de una patrulla a la pensión sur para su resguardo y elaborará el inventario correspondiente.

PASOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA BICICLETA:

• Pagar la multa correspondiente en alguna ventanilla de Tesorería.

• Presentarse en el departamento de Devolución de Vehículos de Tránsito Municipal ubicado en el bulevar Hermanos Aldama km. 3.5 en la colonia Ciudad Industrial. En un horario de 09:00 am a 15:00 horas de lunes a viernes y/o sábados de 09:00 am a 13:00 horas.

• Presentar una identificación vigente con fotografía del infractor y/o del propietario, en caso de no contar con una, deberá presentar una carta de residencia o puede llevar dos testigos, quienes deberán presentar su identificación con fotografía.

• Entregar el recibo del pago del acta de infracción y/o constancia de cumplimiento del servicio en favor de la comunidad.

• Proporcionar los datos de identificación necesarios que le sean solicitados.

• En Devolución de Vehículos le entregarán un oficio con el que podrá recoger su bicicleta que estará en resguardo en una pensión.