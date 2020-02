La senadora Malú Micher denuncia acoso en Guanajuato

La senadora por Guanajuato, Martha Lucía Micher Camarena, denunció el acoso de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). La Morenista dijo que el hecho ocurrió durante una reunión privada que mantenía con las 17 personas que estaban siendo procesadas por terrorismo en Cuerámaro , así como con familiares de las cuatro jóvenes atropelladas y asesinadas en aquel municipio.

Micher Camarena narró que durante la reunión de este lunes en el Salón La Carretera, tanto elementos de las FSPE como de la policía municipal de Cuerámaro intentaron ingresar a la reunión, por lo anterior, denunció en redes sociales el acoso del que dijo también han sido víctimas familiares tanto de las jóvenes asesinadas como de las 17 personas que estaban siendo procesadas por el delito de terrorismo tras protestar por la liberación del joven que atropelló a las menores.

“Estoy en Cuerámaro y no le voy a permitir a nadie que siga a las autoridades y a los familiares de cuatro niñas inocentes que fueron en noviembre de 2019, estoy teniendo una reunión con los familiares de los 17 personas que fueron privadas de su libertad y que fueron liberadas apenas hace unos días (…) estos señores entran sin permiso, no se identifican y se van. Así se la pasan, acosando a la gente y subiendo a las patrullas a quien se les da la gana (…) denuncio ante el gobierno de Guanajuato lo que está sucediendo”, narró.

En una rueda de prensa improvisada en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, detalló que en dicha reunión se encontraban al menos 80 personas, así como los padres de las jóvenes asesinadas.

“Creo que podemos reivindicar a las Fuerzas de Seguridad Pública estatales y municipales, es una obligación del estado y del municipio. Yo hago un exhorto a la presidenta municipal de Cuerámaro, si ella fue la que dio la instrucción para llegaran a mi reunión privada, pues no lo está haciendo bien. No pueden entra a una reunión privada, nada más que las personas no los dejaron entrar”, dijo.