Alcalde de Guanajuato niega la entrega de zapatos ‘chafas’

El alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, descartó que los más de 20 mil pares de zapatos escolares entregados de forma gratuita sean de mala calidad. Lo anterior, luego de que en redes sociales se viralizaran imágenes en las que a una semana de haber sido entregados ya presentaban defectos.

En estos 20 mil pares se erogaron dos millones 700 mil pesos del erario público y se empezaron a el pasado 17 de febrero.

“Hay gente a la que le gusta que le vaya mal al gobierno. La realidad de las cosas es que desde ayer pedí que me trajeran los zapatos para revisarlos personalmente que porque no le duraron al morro que los traía y la verdad es que los zapatos están bien hechos, vulcanizados. Le podemos jalar con todas las ganas del universo y no se rompen. Están vulcanizados, sellados y bien hechos. Yo reto a que alguien venga y los rompa. Cada par salió en 132 pesos ya con IVA”, defendió el alcalde Alejandro Navarro.