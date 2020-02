Denuncian presuntos casos de acoso en colegio de León

La mañana de este martes, madres y padres de familia, así como alumnos del Colegio Jol Gua Ber protestaron a las afueras de la institución educativa para denunciar los supuestos casos de acoso cometidos por un profesor de nivel secundaria.

El señalado fue un profesor de Física y Biología, según documentó el Periódico A.M., además se informó que anteriormente el docente ya había sido suspendido por el mismo motivo.

En redes sociales, alumnos compartieron un mensaje de apoyo a un maestro quien habría sido suspendido por apoyar a los alumnos a denunciar el acoso.

“Solo una mala organización como la escuela Jol Gua Ber hace que los maestros renuncien por injusticias como defender a los alumnos que sufren por acoso y por la ética que ellos tienen , APOYEMOS CON QUE NINGÚN MAESTRO SEA DESPEDIDO” (sic), se lee en los mensajes.

SEG investiga señalamientos de acoso

El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo Jiménez, aseguró que ya se investiga el caso. Adelantó que desde el martes la directora del plantel notificó la situación a la SEG, por lo que se le pidió un informe y se agendó una cita para declarar sobre las denuncias de los alumnos.

“La escuela no nos había reportado nada pero entramos en comunicación desde ayer con la directora, el día de hoy quedó en entregarnos el informe. Las indagatorias manifiestan muchos supuestos por lo cual mejor permítannos investigar (…) tanto se le pidió un informe a la directora como ya está citada para hacer sus respectivas declaraciones y empezar con las indagatorias”, explicó

Delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo Jiménez. / René Fúnez

Trujillo Jiménez hizo énfasis en que se trata de un caso apenas en investigación, pero aseguró que se investigan tanto el supuesto caso de acoso como el administrativo, donde un docente habría sido removido del cargo.

“Con todo respeto agradezco la denuncia pero estamos en proceso de investigación porque el video que está circulando en internet no hay ningún pronunciamiento de ningún índole (…) aquí la indagatoria inmediata es que hay un proceso administrativo no de acoso, pero es un supuesto porque ayer no lo informó vía telefónica la directora”, precisó.

El funcionario aseguró que con inmediatez se darán los pormenores de las investigaciones, sin embargo al cierre de edición no se recibió ningún avance por parte de la dependencia.

Van dos maestros cesados por acoso

Fernando Trujillo Jiménez detalló que en este ciclo escolar suman dos docentes que se han separado definitivamente del cargo por señalamientos de acoso, una de estas investigaciones sigue en curso y el profesor está bajo prisión preventiva.

“Ya hemos tenido casos, traemos dos que ya fueron atendidos y han tenido sus efectos y las responsabilidades que las instancias competentes en materia penal (…) fueron a finales de 2019. Uno de ellos está en un proceso de investigación pero lo tienen retenido y de hecho no hay un dictamen pero sigue retenido”, explicó.

Por último, dijo que frente a cualquier denuncia de este tipo el primer paso es separar al docente de funciones mientras se realizan las investigaciones.