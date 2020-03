En cinco años han asesinado 2 mil 26 niños en Guanajuato

El estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios de niñas, niños y adolescentes. Del año 2015 al 2019, en el estado han sido asesinados dos mil 26 infantes y adolescentes, lo que representa el 15.2% del total en el país en este mismo periodo, un total de 13 mil 337.

En lo que respecta a este año, en enero fueron asesinados 37 infantes, un promedio de 1.1 homicidios por día. Los datos fueron reportados Plataforma Política de Mujeres y Organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.

Rebeca Aguayo Sánchez, integrante de la plataforma, señaló que la violencia en el estado no es la única causa de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, si no que existen otros factores.

"Veíamos que tiene que ver con la creciente violencia que hay en la entidad pero no creemos que es el único factor. De los 2 mil 26 el 60% esta en homicidio culposo, quiere decir, o que no se investigaron bien o no hubo una perspectiva de Derechos Humanos que nos permita ver por qué tantas niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio (…) no se están procurando el cuidado de los niños ni las condiciones adecuadas", señaló Rebeca Aguayo Sánchez