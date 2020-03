Operativo en Guanajuato no fue para detener a 'El Marro': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el operativo realizado este martes en Guanajuato, no fue para detener al líder huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, alias ’El Marro’, sino que los bloqueos e incendios fueron parte de un ‘acto propagandístico’ de grupos de la delincuencia organizada por las recientes detenciones en dicho estado.

“Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, ya no es lo de antes, y afortunadamente no pasó a mayores”, dijo en rueda desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que el operativo no se realizó con el propósito de detener al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y consideró que no fue nada parecido a lo que pasó en Culiacán, cuando se pretendía la detención de Ovidio Guzmán.

Además, envió un mensaje a los guanajuatenses para darles tranquilidad acerca de la inseguridad que se vive en la entidad:

“Decirle a la gente que tenga confianza, estamos garantizando la protección a los ciudadanos y pedirle a los que les ayudaban a los que se dedicaban o dedican a delincuencia -tenían una base incluso manejaban nominas- decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar no apoyar no darle protección a delincuentes, que si tienen mucha necesidad que nosotros ayudamos. Hay muchos programas ahora para el Bienestar, para sus hijos, para ellos mismos de distinta forma”.

Guanajuato, atención especial por inseguridad

López Obrador informó que al estado de Guanajuato se le está dando atención especial por la cifra alta de homicidios.

“Guanajuato estaba significando 15% de homicidios, entonces hay una atención especial y por eso estas reacciones”, sostuvo.

El mandatario consideró que dicho estado es existes en cuanto a crecimiento económico, pero no en bienestar y por eso se están atendiendo las causas que originan los índices de inseguridad y de violencia; además de que se le está dando prioridad en materia de seguridad con el refuerzo de la Guardia Nacional.

“Hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional, se está trabajando de manera coordinada con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y se está avanzando, poco, pero se esta avanzando para garantizar paz y tranquilidad”, señaló.

Además, destacó que desde que el gobierno federal intervino en la entidad, los homicidios han ido bajando y por ello las reacciones de los grupos delincuenciales, pero aseguró que no dejará de atender la demanda de los guanajuatenses.