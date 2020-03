Hay 31 casos desestimados de Coronavirus en Guanajuato; 2 están pendientes en el IMSS

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), Daniel Díaz Martínez, dio a conocer que 31 posibles casos de Coronavirus en el estado han sido desestimados por esta dependencia y que hay dos en espera de resultados en el IMSS.

En una rueda de prensa ofrecida por la tarde en el C5, tanto Díaz Martínez, como Fátima Melchor, directora de Epidemiología de la SSG declararon que solamente hay dos casos positivos de este padecimiento en el estado, casos que fueron confirmados desde el sábado pasado, además de que no hay relación alguna entre ambos afectados que son un hombre y una mujer, los dos con antecedentes de viaje al extranjero.

El secretario aseveró que la suspensión de clases es obligatoria para todas las escuelas del estado, privadas y públicas y que las guarderías del IMSS, ISSTE, DIF y particulares seguirán en funciones.

“Papás las vacaciones no son para salir, por favor mantengan a sus niños en casa. Es la mejor manera de cortar el brote suspender de actividades no esenciales incluso parte de este comité de Salud , vamos reunirnos con cada uno de los secretario de trabajo de cuáles eventos pueden llevarse a cabo”, dijo.

*La información es de René Fúnez*