En riesgo de cierre definitivo 70% de empresas zapateras en Guanajuato

De las 700 empresas adheridas a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), al menos el 70% tiene un mayor riesgo de cerrar de forma definitiva al tratarse de micro o pequeñas empresas que no cuentan con la liquidez necesaria para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19, así lo señaló Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de CICEG.

Comerciantes de calzado han reportado que sus ventas bajaron hasta un 90%. / René Fúnez

Gómez Tamez señaló que la mayoría de las empresas ya han cerrado de forma temporal. También detalló que en el estado de Guanajuato hay por lo menos 170 mil personas que dependen de forma directa o indirecta del sector calzado y que se podrían ver afectadas.

"Son muy pocas las que siguen trabajando y las que lo están haciendo es porque están produciendo producto para los sectores considerados como esenciales (…) no hay ventas, no hay pedidos; pero hay que hacer frente a los gastos de la nómina. Es una situación complicada donde muchas empresas no van a sobrevivir”, declaró.

El también empresario dijo que la situación es similar para las más de 3 mil unidades económicas dedicadas al calzado en todo el estado.

Alejandro Gómez Tamez hizo un llamado a los empresarios a buscar acuerdos con sus plantillas laborales para el pago de salarios. Dijo que se deben mantener apegados a la ley pero también generar estrategias para salvar sus empresas.

En ese sentido, criticó que desde la federación no se ha presentado un plan integral para apoyar al sector productivo en general, del que dijo, se obtiene el recurso para los programas sociales que entrega el gobierno federal.

“Hay una cerrazón por parte de la federación para poyar a la empresas. Dicen que van a apoyar directamente a las personas pero si se merma a las empresas, de dónde van a sacar el dinero para regalarle a gente”, criticó Gómez Tamez.

Entra las propuestas que dijo pueden reducir los impactos en la industria zapatera, está el aplazamiento de pagos de impuestos, diferir cuotas del Seguro Social y recibos de la Comisión Federal de Electricidad.

También propuso que el Gobierno Federal puede generar compras de calzado para entregar a quienes más lo necesiten y así inyectar recursos a la industria.

“Otro tema que podría ayudar son las compras del gobierno, que el gobierno abra la cartera y compre zapatos para regalarle a los que menos tienen. Que haya licitaciones públicas”, propuso el presidente ejecutivo de la CICEG.