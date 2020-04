En Guanajuato capital preparan fosa para fallecidos por COVID-19

En el panteón Santa Teresa del municipio de Guanajuato capital, el gobierno comenzó la preparación de una fosa para depositar los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, cadáveres que no sean identificados o cuyas familias no puedan pagar la sepultura.

Según informó el gobierno municipal, se prevé que esta semana esté lista y su construcción está avalada por estudios del Consejo Municipal de Protección Civil.

Según autoridades municipales la fosa quedará lista esta semana. / Gobierno municipal

Esta medida según aseguró el gobierno municipal se trata de una acción preventiva ante el impacto letal que puede llegar a tener el COVID-19.

Desde el pasado 21 de abril el alcalde de la capital de Guanajuato, Alejandro Navarro, señaló que según proyecciones y de no seguirse las medidas de salubridad, se podrían registrar de siete a quince fallecimientos diarios.

“Los números que me mandan ahí la gente que sabe me dicen que probablemente podamos tener aquí en Guanajuato de siete a quince fallecimientos al día, entonces no vamos a poder cremar a nadie”, declaró.

El gobierno municipal de Guanajuato destinó 65 mil pesos para la construcción de la fosa y de algunas gavetas. Del total del recurso, 31 mil pesos se emplearon para la compra de arena, grava y tabique y otros 30 mil pesos para costear cemento. Los 4 mil restantes se usaron para la construcción de algunas gavetas.

Este municipio registra nueve casos confirmados, cuatro casos recuperados, dos muertes y doce personas bajo investigación.