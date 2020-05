El 65% de solicitudes de apoyo en Guanajuato están duplicadas

De las 43 mil 352 solicitudes que recibió la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) para acceder a algún crédito del primer fondo de los 800 millones de pesos anunciados por el gobierno estatal como apoyos por el COVID-19, al menos 28 mil 471 están duplicadas, lo que corresponde al 65.6% de las solicitudes totales.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la SDES, explicó que tal demanda y duplicidad de solicitudes ocasionó el retraso de entrega de apoyos. A pregunta expuesta de este medio sobre si hay empresarios que deliberadamente han intentado recibir más de un apoyo, el funcionario estatal señaló que la duplicidad de solicitudes se debe a la desesperación por las pérdidas económicas.

Usabiaga Díaz Barriga también detalló que del fondo de los 800 millones sólo se han entregado 400 créditos por al menos 100 millones de pesos, por lo que aún faltan 700 millones por ser entregados.

Además de los 400 créditos ya entregados, el secretario estatal dijo que de las 43 mil solicitudes recibidas se analizan 2 mil que han cumplido todos los requisitos por lo que ahora se estudia su estatus financiero para que les sean entregados los créditos.

El retraso en la entrega de apoyos fue criticado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, quien dijo que “lo que fue una solución se convertirá en un fracaso”.

Sánchez Castellanos aseguró que ninguno de sus agremiados ha recibido un solo crédito por parte del gobierno estatal.

“No se puede saber ni siquiera si el mail llegó, si no llegó. Cuál es el estatus, si el expediente está completo o no, si se aprobó o no. No hay información y lo que un día fue paciencia ahora se tradujo en preocupación y frustración (…) los primeros 800 millones son de verdad una confusión. Una ausencia de información total”, señaló el empresario.